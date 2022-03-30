Увы, проблема прыщей далеко не нова. Говорят, от акне страдал даже фараон Тутанхамон. Правда, его современники считали, будто воспаления на лице появляются из-за… лжи.
Сейчас мы гораздо больше знаем о том, почему на лице выскакивают прыщи. Однако некоторые методы борьбы с акне, которые так любят советовать в интернете, уже давно устарели.
Врач-невролог, косметолог
Прыщи — это обобщенное представление о воспалительных состояниях кожи, которые могут быть вызваны разными причинами, но чаще всего — это воспаления при акне. Акне — это одно из самых распространенных кожных заболеваний. Встречается чаще всего у молодых людей и вызывает массу неудобств и психологический дискомфорт.
Многие из методов лечения акне, которые еще недавно активно использовались, сейчас уже потеряли актуальность. Более того, некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.
«Народные» средства
Чем только не пытаются выжигать прыщи: в ход идут и спирт, и ацетилсалициловая кислота, и мед, и лимонный сок, и перекись водорода, и сода… Соцсети завалены подобными рекомендациями. Опросы пациентов с акне показали, что до 50% выбирают именно эти средства и ожидают получить от них быстрый и стойкий эффект.
Но ничего, кроме утяжеления состояния из-за аллергии и химических ожогов, к сожалению, страдальцы не получают.
По своему опыту скажу, что разочарование общепринятыми средствами лечения акне наступает из-за отсутствия быстрого эффекта от терапии. И всем пациентам я в первую очередь объясняю, что акне лечится долго. До наступления первых результатов проходит 2-3 месяца, а хороший стойкий эффект наступает на 5-6 месяц. После окончания основного лечения назначаются поддерживающие средства, которые дерматологи рекомендуют использовать в течение 1-1,5 года после наступления выздоровления.
Поэтому лучше подождать — и не мазать на лицо что попало ради быстрого результата.
Строгая диета, «детокс» и «чистки организма»
Сколько копий было сломано в спорах о необходимости соблюдать диету при акне. До сих пор спорят не только пациенты, но и профессионалы.
Одно время преобладало мнение о решающем значении питания в формировании акне. Даже сейчас можно часто услышать такие советы: мол, пациентам с акне нужно от чего-то чистить организм, их нужно сажать на строгую диету, иначе ни о каком излечении не может быть и речи.
На самом деле это справедливо лишь отчасти. Множество исследований показали, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом может спровоцировать обострение и усугубить течение акне. Это, например:
Молоко;
Шоколад;
Сладкое;
Мучное;
Жирная еда.
Но обыкновенные угри — это многофакторное заболевание, диета в цепочке причинных факторов стоит далеко не на первом месте и соблюдение строгой диеты без лечения не может значимо улучшить состояние, что тоже доказано исследованиями. А уж тем более не помогут «детоксы».
Мыло (особенно дегтярное)
Кожа с прыщами — это воспаленная, раздраженная и очень чувствительная к агрессивному очищению кожа. Однако пациенты с акне часто связывают свои проблемы с недостаточной гигиеной и прибегают к таким средствам.
Однако мыло, в том числе дегтярное, при постоянном ежедневном использовании может пересушить кожу.
Сюда же можно отнести очищающие пилинги, маски, которые вообще не рекомендуют использовать в период острого акне. Такое радикальное очищение приводит к нарушению кожного барьера, обезвоживанию кожи и делает только хуже.
Антибиотики
Раньше думали: если что-то воспалилось, значит это инфекция и нужно лечить антибиотиками. Ими и лечили в 20 веке, пока не выяснилось, что после прекращения прима антибиотиков угри снова обостряются и воспаляются.
Кроме того, у человека, которого пытаются лечить от акне таким способом, формируются устойчивые к антибиотикам колонии бактерий на коже. В дальнейшем этот момент очень сильно осложняет дальнейшую терапию.
Современная терапия допускает использование определенных антибактериальных препаратов только наружно на пораженные участки, на короткий срок и в сочетании с базовым лечением.
Чистки у косметолога
Механическая, ручная, ультразвуковая, вакуумная и еще какая-либо чистка не является лечением акне.
Это косметическая процедура, так сказать, разовая акция, с помощью которой из кожи извлекаются комедоны.
Комедон — это содержимое сальной железы из сала и эпителия. Комедон служит питательной средой для бактерий, которые избыточно размножаются и вызывают воспаление. Нет комедона — нет акне. Это медицинский факт.
Но в 99% случаев опорожненные сальные железы без лечения очень быстро заполняются новым содержимым и неминуемо воспаляются. То есть излечения не происходит.
Если вам нужно привести в порядок лицо на ближайшее время, то чистка вам на короткое время поможет. Но это не метод лечения акне.
Кроме того, чистка — это тоже достаточно агрессивная процедура. У девушек, которые увлекаются чистками, на коже лица остаются следы, изменения рельефа кожи (рубцы), которые вы потом ничем не уберете.
Дерматолог-косметолог Клиники косметологии Code of Beauty
Самодельные «болтушки»
Часто в интернете можно увидеть рецепты волшебных «болтушек» против прыщей. Иногда отдельные умельцы даже пытаются торговать такими самодельными составами.
Делают их, как правило, на основе спирта. Но спирт еще больше сушит нашу кожу. Сальные железы дают свой ответ, и кожа становится еще более жирной, на ней появляются стойкие красные пятна от раздражения. В общем, становится только хуже.
Еще в Сети советуют добавить для лучшего эффекта аспирин. Однако он тоже нарушает pH кожи.
Стероидные мази
Гормональные мази раньше особенно часто использовали стюардессы. Считалось, что так можно быстро убрать любое воспаление. Но кортикостероиды при длительном использовании не только вызывают привыкание, но и опасны для кожи, так как могут вызвать атрофию тканей