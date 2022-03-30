Прыщи — это обобщенное представление о воспалительных состояниях кожи, которые могут быть вызваны разными причинами, но чаще всего — это воспаления при акне. Акне — это одно из самых распространенных кожных заболеваний. Встречается чаще всего у молодых людей и вызывает массу неудобств и психологический дискомфорт.

Многие из методов лечения акне, которые еще недавно активно использовались, сейчас уже потеряли актуальность. Более того, некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.

«Народные» средства

Чем только не пытаются выжигать прыщи: в ход идут и спирт, и ацетилсалициловая кислота, и мед, и лимонный сок, и перекись водорода, и сода… Соцсети завалены подобными рекомендациями. Опросы пациентов с акне показали, что до 50% выбирают именно эти средства и ожидают получить от них быстрый и стойкий эффект.

Но ничего, кроме утяжеления состояния из-за аллергии и химических ожогов, к сожалению, страдальцы не получают.

По своему опыту скажу, что разочарование общепринятыми средствами лечения акне наступает из-за отсутствия быстрого эффекта от терапии. И всем пациентам я в первую очередь объясняю, что акне лечится долго. До наступления первых результатов проходит 2-3 месяца, а хороший стойкий эффект наступает на 5-6 месяц. После окончания основного лечения назначаются поддерживающие средства, которые дерматологи рекомендуют использовать в течение 1-1,5 года после наступления выздоровления.

Поэтому лучше подождать — и не мазать на лицо что попало ради быстрого результата.