Высыпания не всегда говорят о проблемах с каким-то органом

У некоторых высыпания атакуют только определенный участок лица: лоб, щеки, подбородок. И человек начинает думать, что у него обязательно есть проблема с каким-то определенным органом.

«То, что прыщи появились на конкретном участке лица, не всегда говорит о проблеме с одним конкретным органом. Если ко мне пришел человек с прыщами на лбу, то я не могу утверждать, что у него проблемы, например, только с кишечником. Организм врач воспринимает как единое целое, а кожа — это зеркало, которое отражает, что в организме что-то не так. Нужно проводить комплексное обследование, иногда оно приводит к очень неожиданным результатам».

Проблемную кожу нужно и важно лечить. Человек должен пойти к врачу, сдать анализ крови, провериться на бактериальные и вирусные инфекции, воспалительные процессы. Желательно также пройти обследование гормонального фона.

Если прыщи только-только стали появляться, то подростку необходимо объяснить, как правильно ухаживать за лицом. В идеале ему нужно посетить косметолога, определиться со своим типом кожи и подобрать средства по уходу.

«Например у людей с высыпаниями должна быть правильная умывалка. Иногда щадящие средства не меняют рН кожи, поэтому они мало чем помогают. Есть пилинги, которые разрушают защитный слой и провоцируют воспаление. Здесь только методом проб и ошибок. При подборе надо учитывать пол, возраст, тип кожи. Разобраться во всем поможет врач», — поясняет эксперт.