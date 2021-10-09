Прыщи на лице и теле — это всегда неприятно, они стесняют человека, всегда хочется их замазать маскирующими средствами. Некоторые не могут смириться с гнойничками и черными точками: начинают их давить, тем самым только усугубляя ситуацию, ведь во время такой процедуры очень велик риск занести инфекцию. «Не дави прыщ, завтра на его месте будет два», — эту фразу подростки часто слышат от родителей. И правда, чем больше и чаще давишь, тем больше высыпаний появляется.
Но некоторые страдают от высыпаний и после переходного возраста. На лице остаются черные точки, гнойнички, такие же прыщи могут появиться на плечах, груди и спине. Какие могут быть причины и как помочь коже реабилитироваться, «Доктор Питер» узнал у петербургского дерматолога Виктории Бортулевой.
Виктория Бортулева
Дерматовенерология
Дерматовенеролог, косметолог, миколог, подолог. Специалист клиники «ID-Сlinic», врач высшей категории
Почему появляются прыщи
«Прыщи или же угревая болезнь — это хроническое заболевание, которое возникает при воздействии многих факторов, главным из которых чаще всего является гормональная перестройка в организме. Соответственно акне, комедоны, гнойнички у большинства людей начинаются в подростковом возрасте, но иногда они остаются с человеком еще долгие года, а с некоторыми — вообще на всю жизнь. И без помощи врача иногда не обойтись. Главная задача специалиста в этом случае — подобрать такое лечение, которое не только поможет справиться с высыпаниями, но и не навредит коже. Некоторые пациенты проходят курс лечения, но проблема только усугубляется», — говорит Виктория Бортулева.
Кожа — это орган, который постоянно контактирует с внешней средой. Мы не всегда за ней правильно ухаживаем, плюс она подвергается стрессовым факторам, таким как: ультрафиолет, переохлаждение, перегрев, воздействие солей и кислот, ее окружают грязь, бактерии, пыль. Все это может стать причиной появления высыпаний уже после гормональной перестройки организма.
Высыпания не всегда говорят о проблемах с каким-то органом
У некоторых высыпания атакуют только определенный участок лица: лоб, щеки, подбородок. И человек начинает думать, что у него обязательно есть проблема с каким-то определенным органом.
«То, что прыщи появились на конкретном участке лица, не всегда говорит о проблеме с одним конкретным органом. Если ко мне пришел человек с прыщами на лбу, то я не могу утверждать, что у него проблемы, например, только с кишечником. Организм врач воспринимает как единое целое, а кожа — это зеркало, которое отражает, что в организме что-то не так. Нужно проводить комплексное обследование, иногда оно приводит к очень неожиданным результатам».
Проблемную кожу нужно и важно лечить. Человек должен пойти к врачу, сдать анализ крови, провериться на бактериальные и вирусные инфекции, воспалительные процессы. Желательно также пройти обследование гормонального фона.
Если прыщи только-только стали появляться, то подростку необходимо объяснить, как правильно ухаживать за лицом. В идеале ему нужно посетить косметолога, определиться со своим типом кожи и подобрать средства по уходу.
«Например у людей с высыпаниями должна быть правильная умывалка. Иногда щадящие средства не меняют рН кожи, поэтому они мало чем помогают. Есть пилинги, которые разрушают защитный слой и провоцируют воспаление. Здесь только методом проб и ошибок. При подборе надо учитывать пол, возраст, тип кожи. Разобраться во всем поможет врач», — поясняет эксперт.
Про витамины для кожи
Иногда высыпания могут появиться из-за нехватки витаминов и минералов, говорит Виктория Бортулева.
«Для красивой и ровной кожи очень важны: личная гигиена, правильное очищение, увлажнение и антиоксидантная терапия — витамины А и Е. Например, при нехватке витамина А у человека будут угри, поэтому некоторые лечатся препаратами с ретиноидами (это химические соединения, производные природного витамина А — Прим. ред.). Важно помнить: ретиноидами лечат только по показаниям и под наблюдением у врача».
Витамины А и Е можно принимать не только внутрь, но и применять наружно. Это мощные антиоксиданты, их также можно получить из пищи. Они содержатся в: растительных маслах, орехах, авокадо, моркови, печени, петрушке, шпинате. Следует обратить внимание и на витамин С — он укрепляет стенки сосудов, помогает коже бороться с внешними факторами окружающей среды. Его много в хвое, капусте, цитрусовых, облепихе.
Нехватка таких микроэлементов как цинк и селен тоже может спровоцировать склонность к высыпаниям, воспалению кожи. А дефицит витаминов группы В, РР приведет к бледности, сухости и дерматитам. Эти витамины содержится в хлебе, крупах, мясе, зелени.
Не стоит забывать и про продукты, употребление которых может усугубить ситуацию. Это:
специи;
жирные продукты;
колбаса;
сосиски;
картофель фри;
кофе;
алкоголь.
«Эта еда влияет на белковый, липидный и углеводный обмены. Также стоит отказаться от шоколада — он повышает сахар, из-за этого на коже сильнее размножаются грибы и бактерии. У аллергиков могут быть высыпания от меда, яиц, курицы, красной рыбы и прочих аллергенных продуктов. И когда они садятся на специальную диету, то кожа успокаивается», — говорит дерматолог.
Важно помнить, что при лечении акне невозможно добиться быстрого эффекта. На терапию могут уйти месяцы. Поэтому если вас беспокоят прыщи, а первое, второе и даже третье средство из магазина не помогает — обратитесь к врачу. Доктор выявит корень проблемы, назначит необходимое лечение, тем самым избавив вас от многолетней борьбы.
Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал, что по коже на лице, ее цвету и изменениям можно заподозрить даже самые, казалось бы, неочевидные проблемы со здоровьем. Доктор
Иван Карасев
Онкология
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.www.instagram.com/doctor_karasev_ivan/
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