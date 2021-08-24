Скулы как у Мадонны, аккуратный нос Моники Белуччи и губы Анджелины Джоли — женщины часто стараются создать себе идеальную внешность. Для этого они готовы без страха и сомнений лечь на операционный стол и отдаться в руки пластическим хирургам. Бесконечные ринопластики, круговые подтяжки в 25 лет и прочие ухищрения, чтобы усовершенствовать свою внешность. Какие операции делать все же не стоит, рассказал «Доктор Питер» пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Тигран Алексанян
Медицина
Пластический хирург, эксперт по ринопластике, доктор медицинских наукwww.instagram.com/alexsanyan_tigran/
Типовая ринопластика
Идеальный нос действительно может преобразить лицо. Но в последнее время часто девушки приходят к специалистам с желанием сделать типовый нос, как у большинства инста-селебрити. Это короткий, маленький носик-курносик, с заостренным, приподнятым кончиком, который позволит всем желающим увидеть ваши ноздри. Такой нос хорошо выглядит только на отретушированных фото популярных блогеров, но совсем не идет обычным девушкам.
В погоне за типовым носом велик риск нарваться на недобросовестного хирурга, который предлагает дешево сделать вам нос, как у миллионницы из Инстаграма. В руках такого специалиста можно навредить не только внешности, но и здоровью. Ринопластика призвана создать форму носа, подходящую пропорциям именно вашего лица и даже тела.
Круговая подтяжка лица без показаний
В классическом подходе эта операции не проводится раньше 40-50 лет в зависимости от индивидуальных возрастных изменений пациентки. Подтяжку стоит делать, когда кожа уже значительно потеряла упругость, овал лица заметно «уплыл», есть выраженный птоз, брыли, глубокие носогубные складки, сильное опущение тканей лица и шеи.
В последнее время некоторые хирурги рекомендуют клиенткам делать круговую подтяжку в достаточно раннем возрасте, якобы для профилактики, «пока лицо не провисло». Но это некорректные рекомендации. Пластика — это полноценная операция, которая создает нагрузку на здоровье, и прибегать к ней без повода как минимум неразумно. Для легких ранних возрастных изменений куда логичнее применять инъекционные и аппаратные методики восстановления, чем ложиться на операционный стол.
Липосакция
Принято считать, что данная процедура подходит для людей с большим количеством жировых отложений, которые нельзя убрать с помощью строгой диеты и физических нагрузок. Под кожу вводятся иглы-канюли, подключенные к специальному аппарату, который производит отсасывание жировой ткани. У липосакции есть верхний предел объема жировой ткани, который мы можем откачать, — как правило, не более 3-3,5 литров. Поэтому, если ваш индекс тела более 35, стоит с осторожностью отнестись к предложению хирурга откачать 7-10 килограммов жира.
При удалении большого количества жира нагрузка на организм крайне велика, требуется очень тщательное наблюдение за пациентом в процессе операции и восстановления. Правильнее будет сначала снизить вес с помощью диеты и спорта, а затем уже задумываться о липосакции.
Булхорн
Пластика губ булхорн сама по себе достаточно безопасна, но после нее могут остаться крупные деформирующие рубцы на видном месте, так как надрезы делаются прямо под носом. Если сделать такую операцию молодой девушке с активной мимикой и подвижными мышцами лица, можно получить не самую красивую картину: со временем растянется сам рубец, что будет очень заметно и некрасиво. По этой причине многие хирурги стараются не делать булхорн юным пациенткам.
Удаление комков Биша
В последние годы все больше говорят о сложных нюансах, связанных с этой операцией. В местах, где удалялись комки Биша, чаще развиваются ярко выраженные, глубокие мимические морщины. Это связано с образовавшимися на их месте пустотами и с нарушением питания подкожно-жирового слоя кожи в этой зоне из-за хирургического вмешательства.
При стройном, овальном лице искусственное создание впалых щек приводит к тому, что после 35 лет женщина приобретает уставший, изнуренный вид. Также в зоне щек находится огромное количество нервов, сосудов, слюнные железы, при неправильном проведении операции велик риск повредить ткани и получить проблемы со слюноотделением, иннервацией и кровоснабжением щеки и всего лица.
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