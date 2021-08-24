Пластика губ булхорн сама по себе достаточно безопасна, но после нее могут остаться крупные деформирующие рубцы на видном месте, так как надрезы делаются прямо под носом. Если сделать такую операцию молодой девушке с активной мимикой и подвижными мышцами лица, можно получить не самую красивую картину: со временем растянется сам рубец, что будет очень заметно и некрасиво. По этой причине многие хирурги стараются не делать булхорн юным пациенткам.

Удаление комков Биша

В последние годы все больше говорят о сложных нюансах, связанных с этой операцией. В местах, где удалялись комки Биша, чаще развиваются ярко выраженные, глубокие мимические морщины. Это связано с образовавшимися на их месте пустотами и с нарушением питания подкожно-жирового слоя кожи в этой зоне из-за хирургического вмешательства.