После липосакции в частной клинике у женщины начался некроз тканей. Спасали пациентку врачи городской больницы

Астраханские хирурги спасли женщину после неудачной липосакции, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Операцию пациентке делали в частной клинике, после нее у женщины начался некроз тканей на швах, также при осмотре хирурги диагностировали обширную флегмону передней брюшной стенки.

В феврале в приемное отделение городской клинической больницы №3 им. Кирова в Астрахани поступила 29-летняя пациентка в крайне тяжелом состоянии, у женщины была высокая температура и интоксикация. За несколько дней до этого ей сделали липосакцию на животе в частной клинике.

При осмотре хирурги городской больницы диагностировали обширную флегмону (острое гнойное поражение жировой клетчатки - Прим. ред.) передней брюшной стенки, ткани на месте шва некротизировались. Результаты анализов показали: у пациентки развивается сепсис.

Женщину немедленно доставили в операционную. Хирурги удалили некротизированные ткани, вскрыли флегмону. На втором этапе врачи провели абдоминопластику живота с перемещением пупка для восстановления эстетических пропорций тела пациентки.

«Липосакция — это очень серьезное хирургическое вмешательство и часто возникают осложнения, - рассказал хирург Адил Казимагомедов. – Может скапливаться лишняя жидкость, возникнуть отмирание тканей, заражение крови. Необходимо взвесить все «за» и «против» прежде чем идти на операцию, и делать ее только в лицензированных медицинских учреждениях у опытных специалистов».

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Несмотря на сложную операцию, женщина быстро восстановилась. Ее уже выписали из больницы, она хорошо себя чувствует и идет на поправку.

© Доктор Питер