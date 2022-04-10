Протекают бессимптомно и приводят к раку: женские болезни, которые можно не замечать годами

Каждой женщине нужно регулярно посещать профильных специалистов, даже если ее ничего не беспокоит. И гинеколог — не исключение. Так, в идеале вы должны ходить на плановые обследования раз в 6-12 месяцев. На осмотре нужно обязательно рассказать про цикл, его регулярность, а также не стесняться отвечать на вопросы врача.

Однако некоторые женщины игнорируют регулярные осмотры. Зачем идти к врачу, если у меня ничего не болит? На первый взгляд это вполне логичный вопрос. Но когда мы задумываемся о своем здоровье, то почему-то часто не учитываем болезни, которые развиваются бессимптомно. Они могут очень долго никак не заявлять о себе. Обнаруживают их либо случайно во время осмотра, либо когда патология достигла опасной для жизни стадии.