Протекают бессимптомно и приводят к раку: женские болезни, которые можно не замечать годами

Каждой женщине нужно регулярно посещать профильных специалистов, даже если ее ничего не беспокоит. И гинеколог — не исключение. Так, в идеале вы должны ходить на плановые обследования раз в 6-12 месяцев. На осмотре нужно обязательно рассказать про цикл, его регулярность, а также не стесняться отвечать на вопросы врача.
Однако некоторые женщины игнорируют регулярные осмотры. Зачем идти к врачу, если у меня ничего не болит? На первый взгляд это вполне логичный вопрос. Но когда мы задумываемся о своем здоровье, то почему-то часто не учитываем болезни, которые развиваются бессимптомно. Они могут очень долго никак не заявлять о себе. Обнаруживают их либо случайно во время осмотра, либо когда патология достигла опасной для жизни стадии.
Акушер-гинеколог, хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
Доброкачественные опухоли
Бессимптомно в течение нескольких лет может развиваться любая доброкачественная опухоль:
яичников,
матки,
шейки матки.
«Самые распространенные заболевания — это любое доброкачественное образование яичников, а также миома матки. Такие опухоли, пока они небольшие, до поры до времени никак себя не проявляют. Бывают случаи, когда женщина не подозревает даже о крупном новообразовании. Например, у одной пациентки на обследовании мы обнаружили такую бессимптомную опухоль — она была 30 см в диаметре. Новообразование заполнило весь малый таз и доходило до печени», — рассказывает гинеколог.
Поэтому важно знать, что у вас в вашем состоянии здоровья может и не быть никаких первых «громких» тревожных звоночков. Важно обращать внимание на все изменения, которые происходят в организме. И записаться на прием к гинекологу, если вы обнаружили:
нарушение менструального цикла,
мажущие кровянистые выделения, например, после полового акта,
периодические несильные тянущие боли внизу живота, которые потом проходят самостоятельно,
незначительное падение гемоглобина (при этом нарушений цикла и болей может и не быть).
Про шейку матки
Помимо доброкачественных опухолей также могут никак себя не проявлять такие состояния как:
дисплазия шейки матки
Дисплазия шейки матки относится к предраковым состояниям, она имеет три степени, и между ними может проходить 5-7 лет, прежде чем развивается онкология.
«К счастью, сейчас мы можем справиться с этими заболеваниями очень щадящими методами и не допустить серьезных рисков для здоровья. К примеру, операция по удалению миомы — миомэктомия — и доброкачественному образованию яичников проходит в режиме одного дня, без больших разрезов, с проколами 5-10 мм. Но, разумеется, чем раньше мы обнаружим опухоль, тем лучше», — говорит врач.
Поэтому в любом возрасте мы рекомендуем приходить на осмотр раз в год. Если выявится какая-то патология, дальнейшую периодичность обследований и план лечение определит доктор в индивидуальном порядке.
Если говорить о небольшой миоме, которая не беспокоит пациентку, то, как правило, посещать гинеколога нужно раз в полгода. В ситуации с эрозией все зависит от результатов кольпоскопии, мазка на онкоцитологию и мазка на ПВЧ. Доброкачественное образование яичника может быть функциональной кистой, которая развивается из-за изменений гормонального фона. Такие кисты гинекологи наблюдают два-три месяца, и если они не уходят, принимают решение о дальнейшей тактике лечения.
Какие могут быть осложнения
Если же не посещать гинеколога годами, то бессимптомное заболевание может сильно навредить вашему здоровью.
«Миома крайне редко перерождается в злокачественное образование, но она может разрастаться до больших размеров. Это приводит к сдавливанию кишечника, мочевого пузыря, сосудов — появляется сильная боль и другие неприятные осложнения, снижается гемоглобин, и у женщины развивается анемия со всеми ее последствиями», — рассказывает Анна Клюковкина.
Если вовремя не удалить опухоль яичников — это может привести к онкологии, а если опухоль большого размера — к перекруту придатков и экстренной операции. Дисплазия шейки матки также прежде всего опасна онкологией.
Справка
Перекрут придатков матки — грозная гинекологическая патология, характеризующаяся нарушением кровоснабжения яичников и маточных труб с нарастанием ишемии и некрозом тканей. Патология представляет реальную угрозу для жизни женщины и требует немедленного оказания квалифицированной помощи.
К тому же любое образование вызывает нарушение цикла. Сначала женщина замечает мажущие кровянистые выделения, позже могут начаться кровотечения.
Кто в группе риска
если мы говорим о миоме, то здесь важную роль играет генетика. Женщина должна знать, были ли новообразования у ее мамы и бабушки. Также опухоль может спровоцировать всплеск гормонов эстрогенов;
в случае с дисплазией и эрозией, это онкогенные штаммы вируса папилломы человека.
Кстати
Помимо миомы, эрозии и дисплазии шейки матки бессимптомно могут протекать и другие опасные патологии: рак яичников, эндометрия. Почему могут появиться эти болезни? Что делать, если вам поставили страшный диагноз? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции НМИЦ ЛРЦ Минздрава Екатерина Степцова.