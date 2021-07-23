К сожалению, большинство онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда лечение проходит наиболее успешно, протекают бессимптомно. Рак обнаруживают случайно. Особенно это характерно для рака яичников. Только треть случаев выявляется на первой или второй стадии, когда опухоль ограничена только яичниками. Больше половины случаев приходятся на третью стадию, в этот момент в брюшной полости уже появляются метастазы. 20 процентов случаев и вовсе обнаруживают уже на четвертой стадии, когда метастазы распространились по всему организму.
Врачи рекомендуют всем проходить диспансеризацию, ежегодно проходить осмотр гинеколога и прислушиваться к сигналам, которые нам посылает тело. Акушер-гинеколог «СМ-Клиники» Иван Комар рассказал о неочевидных симптомах рака яичников.
Иван Валерьевич Комар
Гинекология
Акушер-гинеколог
Первая стадия редко вызывает симптомы. Но стоит обратиться к врачу при появлении:
боли, вздутия, ощущения тяжести в животе;
дискомфорта и боли в области таза;
вагинальных кровотечениях или необычных выделениях после наступления менопаузы;
быстрого насыщения или потери аппетита;
частых мочеиспусканиях или запорах.
Если симптомы не проходят более двух недель, это повод как можно быстрее получить медицинскую консультацию. Опухоль может быть уже большого размера или вовлекать другие органы. Главный совет — регулярно посещать гинеколога, чтобы обнаружить подозрительные изменения, как можно раньше.
Кто же находится в группе риска по возникновению рака яичников? Предугадать, у кого он проявится, а кого обойдет стороной — невозможно. Однако есть факторы которые увеличивают вероятность:
возраст старше 50-60 лет;
унаследованные мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Они, кстати, увеличивают и риск возникновения рака груди;
рак яичников или молочной железы у близких родственников;
заместительная гормональная терапия после менопаузы. Однако по окончании приема препаратов риски снижаются до прежнего уровня;
ранняя менструация и поздняя менопауза;
первые роды после 35 лет или отсутствие детей в этом возрасте.
Избыточный вес также в списке. Большинство женских онкологических заболеваний зависят от уровня эстрогенов — женских половых гормонов. Они выделяются яичниками, надпочечниками и жировой тканью. Если у вас есть лишний вес, то эстрогенов становится больше. Повышается и риск возникновения онкологии.
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