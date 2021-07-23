К сожалению, большинство онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда лечение проходит наиболее успешно, протекают бессимптомно. Рак обнаруживают случайно. Особенно это характерно для рака яичников. Только треть случаев выявляется на первой или второй стадии, когда опухоль ограничена только яичниками. Больше половины случаев приходятся на третью стадию, в этот момент в брюшной полости уже появляются метастазы. 20 процентов случаев и вовсе обнаруживают уже на четвертой стадии, когда метастазы распространились по всему организму.

Врачи рекомендуют всем проходить диспансеризацию, ежегодно проходить осмотр гинеколога и прислушиваться к сигналам, которые нам посылает тело. Акушер-гинеколог «СМ-Клиники» Иван Комар рассказал о неочевидных симптомах рака яичников.