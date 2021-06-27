Это вирус, передающийся воздушно-капельным путем. «Да, это вирус, но он не поступает извне, а образуется в организме», — пишет Иван Карасев. Зара­зиться им невозможно ни воздушно-капельным, ни половым путем, ни при порезе, ни любым другим способом — иначе бы здоровых людей (тем более среди онкологов) уже давно не осталось бы.

Курение — главный фактор риска для развития рака легких. На самом деле эта вредная привычка фактор риска не только для рака легких, но и рака пищевода, желудка, шейки матки. «Никотин — это яд, вызывающий глубокие метаболические изменения в тканях. Если человек курит 20 и более лет, то риск онкологии у него в 20 раз выше, чем у некурящего», — поясняет доктор. К тому же, если человек бросил курить, вред, конечно, уменьшится, но гарантировать то, что курение не нанесло организму ущерба, к сожалению, уже нельзя.

Есть нации, не страдающие онкологическими заболеваниями. Некоторые виды опухолей действительно носят национальный характер. Например, долгое время в Средней Азии лидировал рак пищевода. Это объяснимо: виновата любовь к чрезмерно острой пище. Плюс местные жители постоянно употребляли много горячих напитков и блюд, едят полулежа. Но отсутствие рака у какой-либо из нации не зафиксировано.

Рак могут провоцировать стволовые клетки. Ходят слухи, что многие знаменитости заболели после того, как в целях омоложения вводили себе эти вещества. «В большинстве случаев использование стволовых клеток — это всего лишь коммерческий псевдонаучный шум. Научно обосновано только применение гемопоэтических стволовых клеток при трансплантации костного мозга. Другие стволовые клетки не рекомендованы к применению, из-за недостаточной изученности. А то, что неизвестно, может быть опасно», — пояснил Карасев.