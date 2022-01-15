«Я больше не смогу иметь детей, и я ожидаю, что в моем организме произойдут определенные изменения. Но что бы ни произошло, я чувствую себя спокойно — не потому, что я сильная, а потому что это часть жизни. Бояться нечего», — говорила сама актриса.

Опасный ген

Все дело в том, что родственники актрисы по материнской линии имели общий генетический дефект в форме мутировавшего гена BRCA1. Этот ген является частью генома каждого человека, но примерно в одном случае из тысячи BRCA1 дает опасную мутацию, которая увеличивает риск заболевания раком груди на 50-80%.

Известно, что 5-10% случаев рака молочной железы и 10% случаев рака яичников — это наследственное, они обусловлены мутациями в определенных генах. Мутации, наиболее тесно связанные с возникновением рака молочной железы и яичников, обнаружены в генах BRCA1 и BRCA2 (производное от полного названия на английском BReast CAncer Suspectibility Gene). Женщины-носители мутаций в генах попадают в группу высокого риска развития заболевания. Главное — вовремя обнаружить эти отклонения.