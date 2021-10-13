Проходите раннюю диагностику

Основные методы скринингового (профилактического) обследования молочных желез — ультразвуковое исследование (УЗИ), маммография (рентгеновский снимок железы) и магнитно-резонансная томография (МРТ). По мировым стандартам скрининга УЗИ необходимо проводить ежегодно, начиная с 20 лет, цифровую маммографию в возрасте 35-75 лет 1 раз в 2 года.

Обследование необходимо проводить с 5-го по 12-й день менструального цикла, так как в эти дни оно наиболее информативно.

При некоторых фоновых заболеваниях или выраженных воспалительных процессах маммография имеет сниженную эффективность, также это возможно при некоторых формах мастопатии. В этих случаях назначается дополнительное УЗ-обследование. Его принцип основан на том, что излучение над злокачественной опухолью молочной железы интенсивнее, чем излучение окружающих тканей.

Магнитно-резонансная томография — самый современный и точный метод диагностики, который может быть рекомендован женщинам до 50 лет и заменить собой и УЗИ, и маммографию.