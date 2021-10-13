2,3 миллиона женщин по всему миру в прошлом году узнали о том, что больны раком молочной железы. В России на этот вид рака приходится 21,2 процента от всех онкологических диагнозов. За последние 25 лет его стали обнаруживать чаще на 40-50 процентов. Новые случаи определяются все чаще. Как не пропустить начало заболевания, рассказал врач-онколог, маммолог, хирург онкологического центра «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.
Расул Ахмаев
Медицина
Врач-онколог, маммолог, хирург онкологического центра
Во всем есть плюсы, из-за того, что рак молочной железы — наиболее распространенное онкологическое заболевания, болезнь хорошо изучена. Существует достаточно много методов лечения, которые спасают жизнь многим пациентам. А благодаря эффективной диагностике, которая дает возможность вовремя поставить диагноз, в 94 процентах случаев рак груди можно излечить полностью. Есть 5 правил, которые помогут обнаружить проблему и справиться с ней.
Проводите каждый месяц самообследование
Женщины проводят перед зеркалом в общей сложности пять дней в год. Достаточно всего 10 минут в месяц из этого времени посвятить самообследованию груди, чтобы позаботиться о ее здоровье. Проводить его лучше в первую неделю после менструации, поскольку в этот период молочные железы минимально подвержены гормональным изменениям и не увеличены.
Внимательно осмотрите соски и кожу груди. Затем поднимите одну руку и подушечками пальцев другой руки прощупайте молочную железу и подмышечную область. Если вы заметите какие-либо уплотнения, покраснения, отеки, локальные деформации кожного покрова, непрозрачные выделения из сосков или сыпь — это должно насторожить и послужить поводом для визита к врачу.
Посещайте маммолога с 20 лет ежегодно
Самостоятельный осмотр молочных желез не всегда самодостаточен и информативен: можно пропустить новообразование небольшого размера. Поэтому ежемесячный самостоятельный осмотр важно дополнить ежегодным осмотром у врача-маммолога.
Проходите раннюю диагностику
Основные методы скринингового (профилактического) обследования молочных желез — ультразвуковое исследование (УЗИ), маммография (рентгеновский снимок железы) и магнитно-резонансная томография (МРТ). По мировым стандартам скрининга УЗИ необходимо проводить ежегодно, начиная с 20 лет, цифровую маммографию в возрасте 35-75 лет 1 раз в 2 года.
Обследование необходимо проводить с 5-го по 12-й день менструального цикла, так как в эти дни оно наиболее информативно.
При некоторых фоновых заболеваниях или выраженных воспалительных процессах маммография имеет сниженную эффективность, также это возможно при некоторых формах мастопатии. В этих случаях назначается дополнительное УЗ-обследование. Его принцип основан на том, что излучение над злокачественной опухолью молочной железы интенсивнее, чем излучение окружающих тканей.
Магнитно-резонансная томография — самый современный и точный метод диагностики, который может быть рекомендован женщинам до 50 лет и заменить собой и УЗИ, и маммографию.
Не отказывайтесь от методов уточняющей диагностики
В большинстве случаев УЗИ выявляет патологию, но оставляет много вопросов по локализации, размерам и другим важным характеристикам опухоли. В этом случае на помощь специалисту приходят новые методы диагностики:
Сцинтимаммография — радиоизотопное исследование молочных желез. При этом возможно выявление опухолей малых размеров и регионарных метастазов.
СВЧ-радиотермосканирование (СВЧ-РТС) молочных желез — еще один метод, позволяющий врачу максимально оперативно оценить состояние пациентки. Он основан на оценке градиента температуры ткани.
Любые методы исследования выявляют как злокачественные, так и доброкачественные изменения в тканях, которые никак не угрожают жизни. Поэтому завершающим этапом уточняющей диагностики при подозрении на злокачественный процесс должно быть морфологическое (цитологическое и/или гистологическое) исследование. Материал для исследования получают методом пункции или биопсии — изъятие биоматериала из зоны уплотнения и изучение его на предмет присутствия атипичных злокачественных клеток.
Если вы в группе риска, чаще проводите скрининг
Науке известны гены, мутации в которых с высокой долей вероятности приводят к развитию рака молочной железы. При наличии полиморфизма BRCA-гена, который передается из поколения в поколение, а также в случае семейных историй заболевания раком молочной железы, рекомендован ежегодный осмотр у врача с момента выявления повышенного риска, но не ранее 21 года. Либо на 10 лет раньше, чем самый ранний случай рака в семье, но не ранее 25 лет.
Выявление мутации — это не приговор и не диагноз. Это лишь маячок, напоминающий о необходимости более пристального внимания к своему здоровью.
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