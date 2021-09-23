Самая частая опасность — это послеоперационные осложнения. Любая мастэктомия, удаление железы, связанное с реконструкцией, автоматически повышает риск осложнений из-за того, что этот протез, все же, является инородным телом. Он может давить на швы, может дополнительно способствовать образованию жидкости в полости. Не давать ране длительно не заживать.

Применимо к рискам онкологии, рискам рецидива или рискам каких-то других проблем: импланты сейчас являются абсолютно безопасными. Около 30 лет назад доказали, что связи между раком молочной железы и оболочными имплантами нет.