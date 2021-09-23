Для многих страхи, связанные с последствиями пластики груди, перевешивают желание сделать операцию. И бояться, чаще всего, не периода восстановления, когда может быть больно или дискомфортно, а последствий установки импланта. Особенно опасаются риска онкологии. Может ли пластика стать причиной рака молочной железы? Допускается ли реконструкция груди имплантами после удаления? На вопросы ответил хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Александр Петрачков.
Александр Петрачков
Онкология
Хирург-онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПБГУ
Самая частая опасность — это послеоперационные осложнения. Любая мастэктомия, удаление железы, связанное с реконструкцией, автоматически повышает риск осложнений из-за того, что этот протез, все же, является инородным телом. Он может давить на швы, может дополнительно способствовать образованию жидкости в полости. Не давать ране длительно не заживать.
Применимо к рискам онкологии, рискам рецидива или рискам каких-то других проблем: импланты сейчас являются абсолютно безопасными. Около 30 лет назад доказали, что связи между раком молочной железы и оболочными имплантами нет.
Однако существует низкая, но все же опасность от имплантов. Она связана с возникновением заболевания кроветворной системы — лимфомы. Импланты ассоциированы с т-клеточной лимфомой. Последнее время это одна из самых обсуждаемых тем на конференциях мировой эстетической и пластической хирургии. Но лимфома крайне редко выявляется и крайне редко встречается. На весь масштаб случаев имплантации в Америке, где выполняется несколько миллионов операций в год, всего выявили около 700 случаев т-клеточной лимфомы. Это реально очень мало.
Если мы опустим вопрос лимфомы, то имплантаты остаются абсолютно безопасными для жизни и здоровья женщин. Они повышают риск осложнений связанных с хирургическим вмешательством, в силу того, что это вмешательство длится дольше. Поэтому в большинстве случаев рутинное использование имплантов может быть рекомендовано, если вы желаете выполнить реконструкцию, или провести эту процедуру собирается кто-то из родственников.
Кстати
В России также зарегистрировали несколько случаев имплант-ассоциированной лимфомы. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена уже оперировали подобные случаи. При этом хирургическое вмешательство длится довольно долго, на удаление и реконструкцию требуется несколько часов. Также пациенток ждет курс лекарственного терапии.
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