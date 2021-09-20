Количество диагнозов «рак молочной железы» растет с каждым годом. При этом пациентки, к сожалению, молодеют. И не всегда заслуга выявляемости в сверхточной диагностике. Очень много зависит от изменившегося образа жизни — поздних родов, отказов от грудного вскармливания, абортами, избыточным весом. В итоге за последние годы в группе 19-40 лет заболеваемость раком молочных желез выросла на 34 процента, а если брать период с 30 до 39 лет — более чем на 40 процентов.
Что изменить в своей жизни? Какие методы диагностики позволят обнаружить рак на ранней стадии? И почему не всегда результаты маммографии верны? На вопросы «Доктора Питера» ответила доктор медицинских наук, профессор, заведующая национальным центром онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.
Надежда Рожкова
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая национальным центром онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов
- Можно ли по каким-то косвенным признакам понять, что есть риск развития рака молочной железы? Что предпринимать в таких ситуациях?
- Уже известно множество факторов, провоцирующих развитие рака молочной железы. Понятно, что на первом месте всегда идут вредные привычки, от которых необходимо отказаться. Это курение, употребление алкоголя. Во вредные привычки можно записать и малоподвижный образ жизни. Какие еще факторы провоцируют:
Избыточный вес. Но это не значит, что стоит изнурять себя мучительными диетами. Ешьте все, что любите, но понемногу (порция должна умещаться на блюдечке) и часто, через каждые 2-3 часа. Таким образом, все системы организма будут полноценно работать, лишние «запасы» в виде жировой ткани не сформируются, а любимая еда будет способствовать поддержанию хорошего настроения.
Гинекологические заболевания. Регулярно посещайте гинеколога в женской консультации. Могу сказать по собственному опыту: значительная часть пациенток ко мне приходит именно по направлению от гинеколога.
Отсутствие родов. У нерожавших женщин риск возникновения рака молочной железы, к сожалению, выше. Важно помнить, что грудное вскармливание полезно как для мамы, так и для малыша. Оптимальный срок — до года. Это снижает риск развития РМЖ у женщины, а у ребенка будет формироваться более высокий естественный иммунитет.
Хронические стрессы. Важно научиться приемам стрессоустойчивости. Если не можете изменить ситуацию, постарайтесь изменить отношение к ней. Не драматизируйте события, не ищите в мелочах причины для волнений и расстройства, старайтесь принимать любой опыт и в любой ситуации видеть положительные стороны для себя. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход, и он будет наилучшим именно для вас. Больше радуйтесь: тому, что есть у вас в жизни, и тем, кто вас окружает. Старайтесь больше общаться с позитивно настроенными, оптимистичными людьми.
Отягощенная генетическая наследственность. Если в семье пациентки у кого-то из близких по женской линии (мама, бабушка, тетя), был диагностирован гинекологический рак или рак молочной железы, то вероятность возникновения заболевания составляет 5-10 процентов. И хотя статистика, казалось бы, невысокая, необходимо сделать ДНК-исследование крови на мутации генов BRCA 1-2. Если из выявят, риск возникновения заболевания для таких пациенток увеличивается значительно.
Однако не надо жить в ожидании чего-то страшного. Это лишь сигнал о том, что стоит чаще посещать врача.
Травмы молочной железы. Если они возникают, нужно обязательно показаться маммологу, а также пройти контрольное маммографическое и ультразвуковое исследование.
- На какой стадии и какого размера рак груди уже определяется на обследовании?
- Рак молочной железы может проявляться в виде опухолевого узла, отложений кальция и других, он очень многолик. Из-за этого используются разные методы лучевой диагностики: рентгенологический, ультразвуковой, магнитно-резонансный, радионуклидный и прочие. Работа каждого из них основана на разных типах источников излучения, это определяет разные варианты изображения структуры молочной железы, которые видит врач на результатах исследований.
Цифровая рентгеновская маммография на сегодняшний день — безальтернативный метод выявления всех известных вариантов непальпируемого рака молочной железы с опухолью размерами от 2 до 10 миллиметров. Также во многих странах сейчас активно используется методика маммографического исследования с технологией томосинтеза. Это рентгенографический метод для послойного сканирования молочной железы. Использование томосинтеза повышает выявляемость рака молочной железы до 90 процентов.
- Маммография во всех случаях способна выявить онкологию?
- Чувствительно снижает высокая плотность тканей молочных желез. Этот тип структуры молочной железы встречается у 60 процентов молодых женщин и у 40 процентов женщин в постменопаузе. Альтернативой могло бы стать УЗИ. Ультразвуковой метод хорошо дифференцирует плотные структуры и лучше видит опухолевые узловые образования более 5 миллиметров. Однако он не распознает целый ряд других вариантов рака, например, в виде микрокальцинатов или в виде локальной тяжистой перестройки структуры. В целом получается, что более 40 процентов непальпируемого рака УЗИ как метод не видит. Поэтому традиционное ультразвуковое исследование рекомендуется только как метод дополнительного обследования для уточненной диагностики.
- И что делать женщина с «плотными» молочными железами?
- Для проведения точной диагностики для таких пациенток разработали методику трехмерного ультразвукового автоматизированного исследования, которая уже внедряется в практику по всему миру, в том числе, и в России уже есть такие аппараты.
Чувствительность ее при выявлении рака на фоне плотной молочной железы составляет 98-99 процентов. Это единственная одобренная в мире методика ультразвукового скрининга рака молочной железы, которая проводится дополнительно после маммографии в случаях выявления «плотной» структуры молочной железы и отсутствия очаговой патологии.
- То есть, в начале проводится маммография, а потом трехмерное УЗИ?
- И лучше, если руками одного специалиста. Это значительно повышает точность диагностики. Также в комплекс в идеале должны входить и разные варианты биопсий. Сейчас такая технология практикуется в Москве, в Научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А.Герцена. Зависит много и от самого оборудования. Есть аппараты GE с технологией искусственного интеллекта, которые автоматически анализируют изображения. Вплоть до того, что самостоятельно выделяют возможные очаги неблагополучия.
- А если дополнительно использовать МРТ?
- МРТ лучше выявляет структуры, которые имеют хорошее кровоснабжение, помогая увидеть быстро растущие опухоли. Радионуклидные методы дают возможность оценить повышенную активность опухоли, то есть выявить ускоренный рост по сравнению с окружающими тканями. Эти методы используются в сложных диагностических ситуациях.
МРТ, УЗИ и радионуклидные методы — это не основная, а дополнительная диагностика. Для скрининга наиболее информативной считается маммография.
- Может ли маммография нанести вред? Например, из-за излучения?
- 50 лет назад на заре развития маммографии было много опасений в плане возможности развития индуцированного радиацией рака, поскольку не использовались усиливающие экраны, специальные поглощающие кассеты, и лучевая нагрузка была значительной.
Сейчас, прежде всего, это цифровой формат исследования, повышающий качество диагностики и снижающий дозовую нагрузку до минимальных значений — 0,15 мзв, что делает современную маммографию безопасной. Технология томосинтеза также является одним из современных инструментов для уменьшения лучевой нагрузки, так как снижает необходимость в проведении дополнительных исследований, предоставляя врачам подробную информации о состоянии молочных желез пациентки. Противопоказана маммография только беременным или лактирующим женщинам, когда молочные железы заполнены молоком, из-за чего структура их не видна.
- Почему некоторые женщины все же отказываются от маммографии?
- Боятся лучевой нагрузки и боятся болевых ощущений из-за сдавливания груди (компрессии). Если с первым мы разобрались, то со вторым — важно, чтобы рентгенлаборанты правильно настраивали аппарат. С другой стороны, уже существует и используется на практике, так называемая, функция самокомпрессии, когда пациентки с помощью специального пульта могут самостоятельно контролировать силу компрессии молочной железы так, как комфортно именно им.
Как не пропустить рак
Проводите регулярные самообследования молочных желез (раз в 1-3 месяца).
Если обнаружите отклонения (выделения из соска, втяжение соска, изменения на коже, деформация молочной железы, выбухание или втяжение тканей, уплотнение, расширение вен) посетите гинеколога, а он уже направит на дальнейшие обследования.
При возможности сразу пройдите маммографию и УЗИ. Изменения не всегда свидетельствуют о злокачественных новообразованиях. Маммография помогает точно определить диагноз. Многие доброкачественные узловые образования молочной железы (кисты, фиброаденомы до 2 сантиметров) сегодня лечатся амбулаторно, без большой операции с помощью вакуумной аспирационной биопсии. Своевременное лечение этих заболеваний, а также распространенной мастопатии также является одной из профилактических мер в борьбе с раком молочных железх.
Женщинам до 35-40 лет следует 1 раз в 2 года проходить обследование в кабинете у маммолога, а также проводить УЗИ молочных желез по назначению врача, на втором этапе дополнительно врач может направить на маммографию с томосинтезом.
Начиная с 40 до 75 лет — один раз в два года обязательно проходить маммографию. Женщинам более молодого возраста следует проходить обследование 1 раз в 2 года в смотровом кабинете, в женской консультации, посещать гинеколога.
С проверочной целью маммография молодым женщинам не рекомендуется, а с диагностической, при наличии жалоб — обязательно.
Включайте в рацион любые виды капусты, в том числе и брокколи. Это самая полезная еда для женщины, снижающая риски заболеть раком.
Комментарии2