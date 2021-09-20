Количество диагнозов «рак молочной железы» растет с каждым годом. При этом пациентки, к сожалению, молодеют. И не всегда заслуга выявляемости в сверхточной диагностике. Очень много зависит от изменившегося образа жизни — поздних родов, отказов от грудного вскармливания, абортами, избыточным весом. В итоге за последние годы в группе 19-40 лет заболеваемость раком молочных желез выросла на 34 процента, а если брать период с 30 до 39 лет — более чем на 40 процентов.

Что изменить в своей жизни? Какие методы диагностики позволят обнаружить рак на ранней стадии? И почему не всегда результаты маммографии верны? На вопросы «Доктора Питера» ответила доктор медицинских наук, профессор, заведующая национальным центром онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.