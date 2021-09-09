О мифах

Частые роды и долгое грудное вскармливание снижают риск рака молочной железы

- Частично правда. До 1917 года в российских семьях в среднем было по 8 детей и больше, и в те времена опухоли груди были редкостью. Также были наблюдения среди нерожавших женщин в монастырях, у которых такой вид рака встречался намного чаще. Но количество родов нельзя назвать абсолютным признаком — не рожала, значит будет рак груди или наоборот. Взять, к примеру, женщин с мутацией в генах BRCA-1/2 — они относятся к группе высокого риска и неважно, есть у них дети или нет. Кроме возраста, имеют значение поздние первые роды и поздняя лактация. Поздние — это после 29-30 лет. То есть организм женщины давно готов к рождению детей, но происходит отсрочка, и тогда гормональный фон начинает работать против нее. Но опять же, это не абсолютный риск, у большинства поздние роды не приводят к раку груди — это касается 1-2% женщин.

Рак груди бывает только у женщин

- Это миф. Он бывает и у мужчин, но в 100 раз реже. Правда, на нашем отделении постоянно лежит хотя бы один такой пациент. Врачи обычно не допускают мысли, что мужчины могут болеть, поэтому пациенты обращаются к онкологам часто на запущенных стадиях заболевания. Поэтому результаты лечения хуже, чем у женщин. Мужчинам и врачам просто надо знать, что такое может быть, и быть внимательнее к своему здоровью, особенно если в семье у кого-то из женщин был этот вид рака.

Если загорать, можно заработать рак груди

- Это миф. Если бы ультрафиолет сам по себе вызывал рак молочной железы, тогда в южных странах была бы эпидемия. На самом деле на юге он возникает реже. В той же Средней Азии, например. Но ультрафиолет вреден для кожи, особенно для северных людей, и опасен прежде всего опухолями кожи, включая меланому. Для внутренних опухолей такая зависимость не прослеживается.

Размер груди влияет на риск развития рака — чем больше, тем выше

- Частично правда. Дело в том, что крупные молочные железы, как правило, бывают у женщин с выраженным ожирением и нарушением метаболизма. А там, где жир, чаще вырабатывается гормон эстроген — если у молодых за его выработку отвечают яичники, то с наступлением менопаузы его производит в основном жировая ткань. Это и есть фактор, который может запустить злокачественные процессы в том числе в молочных железах. Но это косвенный признак, статистика по зависимости количества случаев от размера груди очень относительная.

Фиброаденома молочной железы может «переродиться» в рак

- Практически миф. В литературе по онкологии описывают случаи фиброаденом (доброкачественная опухоль молочной железы железистого происхождения — прим. ред.), которые могут перерасти в филлоидную фиброаденому, но это бывает крайне редко. При фиброаденоме надо наблюдаться регулярно, выполнять УЗИ, и этого вполне достаточно. Если железистая ткань будет сильно разрастаться, при УЗИ будут выявлять определенные виды кальцинатов (скопления солей кальция — прим. ред.), значит, начался активный процесс и это уже повод для более тщательного обследования. В таких случаях женщине могут предложить небольшую операцию в качестве профилактики рака. Но это касается молодых женщин. После наступления менопаузы фиброаденомы, как правило, «уходят».