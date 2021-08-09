В НМИЦ радиологии стартовали клинические исследования по радикальной профилактике рака молочной железы. В рамках научного протокола в МНИОИ им. Герцена (филиал Центра радиологии) прошла первая операция по удалению груди здоровой женщине — у нее была выявлена мутация в генах, которая во много раз повышает риск развития онкологического заболевания. По словам специалистов, женщин с такой «плохой» наследственностью около 5% — рак диагностировали у их мам, бабушек или сестер. Подобные упреждающие операции стали известны во всем мире еще в 2013 году — после того, как на нее решилась секс-символ Голливуда Анжелина Джоли. Но в России абсолютно здоровым грудь пока не удаляют, даже если у них есть те самые мутации в генах BRCA-1,2 — нет соответствующих методических рекомендаций от Минздрава. По словам врачей, на сегодня женщине могут удалить одну молочную железу, но только в случае, если в другой уже идет злокачественный процесс.

В МНИОИ им. Герцена начали проводить клинические исследования по двусторонней мастэктомии для профилактики рака у пока здоровых женщин. Первой на операционный стол легла 36-летняя пациентка — носительница мутации BRCA 1. Операция прошла в два этапа, которые были проведены одновременно: удалены обе молочные железы и введены имплантаты.

- Я чувствую себя хорошо, — рассказала после операции Екатерина. — Свершилась моя мечта. Я знала, что эта болезнь меня неминуемо настигнет. У мамы в сорок лет нашли рак молочной железы, и у бабушки было две операции с интервалом в четыре года, то есть — с рецидивом. У отца был рак желудка и простаты. Поэтому я для себя приняла решение, что не хочу в будущем столкнуться с этой проблемой. И муж меня поддержал, и дети. Здесь, в институте Герцена, мне оформили все необходимые документы для участия в научном клиническом исследовании. Одновременно мне помогли исправить небольшой дефект ортопедического характера, огромное спасибо врачам за их смелость и профессионализм.