Тест на рак. В НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали, могут ли онкомаркеры обнаружить болезнь до появления симптомов

Среди десятков исследований на онкомаркеры только несколько способны предположить наличие рака на ранней стадии — когда у человека нет никаких тревожных симптомов. Однако, по словам специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, даже они не могут дать однозначный ответ — есть онкозаболевание или нет.

Лаборатории предлагают большой выбор исследований крови на онкомаркеры — для выявления разных видов онкозаболеваний. Однако страдающим канцерофобией не стоит торопиться с самодиагностикой. По словам специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, большинство исследований для раннего скрининга рака могут вызвать панику и стресс у особо мнительных, пытающихся самостоятельно диагностировать свое состояние. О чем говорит повышение показателей онкомаркеров и в каких случаях нужно сдавать такие анализы, «Доктор Питер» спросил у Татьяны Галуновой, заведующей отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии в Песочном.

- Татьяна Юрьевна, исследования крови на онкомаркеры могут помочь тем, кто боится пропустить рак? Страдающих канцерофобией много.

- Онкомаркеры — вещества, чаще белковой природы, которые выделяет сама опухоль или организм человека в ответ на ее развитие. В основном, исследования крови и мочи на онкомаркеры используются врачами для контроля уже имеющихся злокачественных новообразований — чтобы следить за их ростом, обнаружить рецидив или развитие метастазов. Для ранней диагностики рака они тоже применяются, но только в комплексе с другими методами — УЗИ, КТ, МРТ, рентгенографией и так далее. Отдельно взятый онкомаркер не даст возможность сделать заключение о наличии или отсутствии онкозаболевания. Есть несколько достаточно специфичных и чувствительных онкомаркеров, которые могут указать конкретно на рак, причем задолго до появления клинических симптомов. Это простат-специфический антиген (ПСА) и комплекс СА-125 (углеводный антиген 125) и НЕ4 (человеческий эпидидимальный секреторный протеин 4). Первый используется для диагностики рака предстательной железы у мужчин, два других для расчета индекса ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) у женщин – он нужен для оценки риска развития рака яичников. ПСА входит в программу диспансеризации мужчин старше 50 лет, а индекс ROMA — нет.

- То есть повышение этих онкомаркеров может 100-процентно сказать о развитии рака?

- Стопроцентной гарантии никто и никогда не даст, но они наиболее чувствительные и специфичные. Значительный выход за пределы референсных значений этих онкомаркеров с большой долей вероятности может указать на развитие опухоли. Но опять же только одно исследование не дает никаких утвердительных заключений — это только начало обследования. Небольшое превышение ПСА, к примеру, может быть необязательно при раке, но и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы - аденоме, и при остром простатите.

- Некоторые виды рака долго могут протекать без каких-либо симптомов. Например, рак поджелудочной железы. Какой анализ поможет поймать болезнь вовремя?

- Специфичных онкомаркеров для диагностики рака поджелудочной железы не существует. Этот орган очень сложно устроен и в зависимости от локуса (места) поражения за пределы нормы могут выходить те или иные лабораторные показатели. Поэтому я бы не рекомендовала заниматься ни самолечением, ни самодиагностикой. Иначе вместо онконастороженности мы получим фобии, депрессию и психозы. Если что-то беспокоит, есть «плохая» наследственность по онкологии, надо обращаться к врачу и лучше всего к онкологу.

- В том-то и дело, что иногда долго ничего не беспокоит, а потом может оказаться поздно. Как же быть?

- Нет уникальных онкомаркеров или других лабораторных показателей, которые могли бы однозначно сказать: «есть онкология». Как нет одной чудо-таблетки от всех болезней. За исключением, пожалуй, вышеперечисленных онкомаркеров, все остальные дают ориентировочные данные — без учета других исследований и опыта врача они мало о чем скажут. Даже повышенные онкомаркеры могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма, другими, не онкологическими заболеваниями.

- Бывает наоборот, когда анализ показывает нормальный уровень онкомаркеров, а рак все-таки есть?

- Бывает, но ложноотрицательных тестов намного меньше, чем ложноположительных — когда при повышенных онкомаркерах диагноз «рак» потом не подтверждается. Выявляется какая-то другая патология, повлиявшая на результат исследования. При исследовании на онкомаркеры очень важна динамика показателей, которую должен контролировать лечащий врач. Есть так называемая «серая зона», когда полученные результаты нельзя трактовать в ту или иную сторону. Как правило, при сопутствующих хронических заболеваниях через 1-2 месяца они так и останутся в этой зоне, а при раке — вырастут.

- Отклонения в результатах может давать неправильная подготовка к исследованию или, скажем, такие вредные привычки как курение?

- Безусловно, к любой сдаче лабораторного анализа надо готовиться — соблюдать определенную диету, избегать приема препаратов, не идти в лабораторию после сложных манипуляций — кольпоскопии, ФГДС, трансректального УЗИ, колоноскопии, КТ и МРТ с использованием контрастного вещества. Все это может исказить результаты, но в то же время никогда не даст заведомо ложный результат. Что касается курения, то вряд ли одна выкуренная за час до анализа сигарета может сильно «повысить» тот же ПСА.

- Есть онкогенные вирусы — те, что способны вызывать рак. К ним, например, относится вирус папилломы человека (ВПЧ). Если женщина - носительница этого вируса, а значит, входит в группу риска по раку шейки матки, как ей контролировать свое здоровье?

- Не все вирусы папилломы человека могут вызывать онкопроцесс, а только некоторые типы – так называемые ВПЧ ВКР (вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска). Онкогенный вирус может проявиться, а может в течение всей жизни человека оставаться в «спящем» состоянии. Да, у таких женщин выше предрасположенность к развитию рака шейки матки, чем у остальных без ВПЧ ВКР. В то же время болеют и те, и другие. Поэтому всем женщинам, не только из группы риска, надо регулярно наблюдаться у гинеколога. Чтобы не пропустить рак шейки матки, врач может выполнить кольпоскопию с последующим цитологическим исследованием.

Надежда Крылова

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