Эксперт НМИЦ онкологии им. Блохина назвал семь вирусов, способных вызывать рак

На сегодня известно 7 вирусов, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщил Владимир Гурцевич, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина. По словам специалиста, эти вирусы живут в организмах многих людей, но могут вызывать рак лишь при определенных условиях.

Профессор Владимир Гурцевич назвал 7 известных на сегодня онкогенных вирусов: вирусы гепатита В и С (рак печени), Эпштейна-Барр (лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки), вирусы папилломы человека (некоторые типы вызывают рак шейки матки, рта, глотки), вирус герпеса человека 8-го типа (саркома Капоши, некоторые лимфомы), Т-лимфотропный вирус человека (Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома), полиомавирус клеток Меркеля (саркома Меркеля). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АиФ.

По словам эксперта, эти вирусы присутствуют в организме многих людей и могут никогда не привести к развитию рака. Чтобы они смогли вызвать онкозаболевание, нужны определенные условия. При этом опухоль, если и возникает, то не сразу после заражения вирусом, а спустя годы – от 3 до 20 лет.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава, глава НМИЦ радиологии Андрей Каприн говорил, что онкологи верят в то, что с некоторыми видами онкологических заболеваний можно бороться с помощью других вирусов, в том числе коронавируса.