Врач Петербургского онкоцентра: Роль витаминов в профилактике рака сильно преувеличена

Врач Петербургского онкоцентра: Роль витаминов в профилактике рака сильно преувеличена11:18, 08.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Роль витаминов в профилактике злокачественных новообразований и других болезней преувеличена. Заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра, д.м.н. Федор Моисеенко развеял мифы о витаминотерапии и объяснил, когда важно их принимать.
У пациентов с опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом часто выявляется сниженный уровень тех или иных витаминов. И хоть это снижение редко бывает очень серьезным, возникают спекуляции о решающей роли недостатка разных витаминов в развитии злокачественных опухолей. Подтверждения этому сегодня нет. Проведено уже множество крупных эпидемиологических исследований о роли витаминотерапии (поли- или отдельно взятыми витаминами) в профилактике злокачественных опухолей. О них и о том, насколько важно полноценное питание пациентам с диагнозом «рак» рассказал заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра, д.м.н. Федор Моисеенко.
Фолиевая кислота (В9)
В нескольких ранних исследованиях было показано, что ежедневное применение добавок с фолиевой кислотой может снижать вероятность развития опухолей, в частности толстой кишки, в том числе у пациентов с выявленным полипозом толстого кишечника. Последующие метаанализы не подтвердили такой роли витамина В9 в профилактике рака и с этой целью его прием не рекомендован.
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«Солнечный» витамин Д
Витамин Д часто снижен у взрослых и особенно у пожилых людей. Известно, что его сниженный уровень может влиять на степень развития остеопороза, а также риск переломов. Применение витамина Д исследовалось для профилактики злокачественных новообразований, например, опухолей молочной железы. Однозначных выводов тоже нет. Тем не менее, одно из последних исследований – VITAL говорит о том, что прием витамина Д3 в течение пяти лет не привёл к снижению вероятности возникновения опухолей.
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Антиоксиданты
Антиоксиданты - это витамин А и бета-каротин, а также витамины С и Е. Доказано, что снижает риск развития злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний употребление в большом количестве овощей и фруктов, а они, в свою очередь, богаты антиоксидантами. Тем не менее, прямой связи между приёмом «аптечных» витаминов из этой группы и снижением риска нет. Например, дополнение питания добавками с витамином Е в течение пяти и восьми лет было изучено в нескольких исследованиях. К сожалению, однозначных ответов получено не было. Однако в ранних работах применение витамина Е привело к 32-процентному снижению выявления рака предстательной железы и к 41-процентному снижению смертности от рака предстательной железы.
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Пока ученые делают такой вывод: на сегодня данных о канцерогенной роли тех или иных витаминов нет. Тем не менее, являясь сложными веществами с непростым метаболизмом, предсказать их влияние на риск тех или иных заболеваний или патологических состояний у отдельного человека невозможно.
В рационе пациента с диагнозом «рак» витамины необходимы
При этом, пациентам с уже выявленным раком важно получение полноценного питания и достижение нормального уровня важных витаминов.
Пациентам, проходящим лечение, важно поддерживать нормальное питание и по возможности его улучшать - оно способствует повышению сопротивляемости организма инфекциям и в целом поддерживает общее состояние. Правильным было бы сразу, с начала лечения пациента, проконсультироваться со специалистом по питанию.
В рацион следует включать пищевые волокна (нерастворимые и растворимые), стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта и нормализующие микрофлору кишечника. Важно восполнять баланс бета-каротина, витаминов А, Е и С. Ослабленный организм нуждается в белке и жирных кислотах – Омега-3 и Омега-6. Организм особенно в них нуждается в послеоперационный период. Проводимая химиотерапия может изменить вкусовые ощущения или развить отвращение к пище, но организм при этом нуждается в усиленной поддержке питанием.
Следует помнить, что избыток жировой ткани, особенно вследствие применения гормональной терапии, маскирует прогрессирующую потерю мышечной массы. Отеки, возникающие в результате механического действия опухоли на организм, а также в результате лечения, увеличивают фактическую массу тела, тем самым скрывая прогрессирующую потерю белка в организме. Поэтому очень важно в этот период получать достаточно белка. Исключение его из рациона существенно снижает способность организма сопротивляться болезни. Опухоль начинает «поедать» собственные энергетические запасы организма, доводя его до истощения.
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Вегетарианство, сыроедение не покрывают потребности ослабленного организма в белке. Любая диета без животных жиров и с недостатком белка неприемлема.
Дополнение к основному рациону - сипинговое питание (смеси в жидкой и порошкообразной форме). Оно пьется маленькими глотками в течение 15-20 минут от 1 до 3 дозовых порций в день. Если пациент не может питаться самостоятельно, ему назначают парентеральное (внутривенное) питание.
© Доктор Питер
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