Врач Петербургского онкоцентра: Роль витаминов в профилактике рака сильно преувеличена

Роль витаминов в профилактике злокачественных новообразований и других болезней преувеличена. Заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра, д.м.н. Федор Моисеенко развеял мифы о витаминотерапии и объяснил, когда важно их принимать.

У пациентов с опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом часто выявляется сниженный уровень тех или иных витаминов. И хоть это снижение редко бывает очень серьезным, возникают спекуляции о решающей роли недостатка разных витаминов в развитии злокачественных опухолей. Подтверждения этому сегодня нет. Проведено уже множество крупных эпидемиологических исследований о роли витаминотерапии (поли- или отдельно взятыми витаминами) в профилактике злокачественных опухолей. О них и о том, насколько важно полноценное питание пациентам с диагнозом «рак» рассказал заведующий отделением химиотерапии Петербургского онкоцентра, д.м.н. Федор Моисеенко.

Фолиевая кислота (В9)

В нескольких ранних исследованиях было показано, что ежедневное применение добавок с фолиевой кислотой может снижать вероятность развития опухолей, в частности толстой кишки, в том числе у пациентов с выявленным полипозом толстого кишечника. Последующие метаанализы не подтвердили такой роли витамина В9 в профилактике рака и с этой целью его прием не рекомендован.

«Солнечный» витамин Д

Витамин Д часто снижен у взрослых и особенно у пожилых людей. Известно, что его сниженный уровень может влиять на степень развития остеопороза, а также риск переломов. Применение витамина Д исследовалось для профилактики злокачественных новообразований, например, опухолей молочной железы. Однозначных выводов тоже нет. Тем не менее, одно из последних исследований – VITAL говорит о том, что прием витамина Д3 в течение пяти лет не привёл к снижению вероятности возникновения опухолей.

Антиоксиданты

Антиоксиданты - это витамин А и бета-каротин, а также витамины С и Е. Доказано, что снижает риск развития злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний употребление в большом количестве овощей и фруктов, а они, в свою очередь, богаты антиоксидантами. Тем не менее, прямой связи между приёмом «аптечных» витаминов из этой группы и снижением риска нет. Например, дополнение питания добавками с витамином Е в течение пяти и восьми лет было изучено в нескольких исследованиях. К сожалению, однозначных ответов получено не было. Однако в ранних работах применение витамина Е привело к 32-процентному снижению выявления рака предстательной железы и к 41-процентному снижению смертности от рака предстательной железы.

Пока ученые делают такой вывод: на сегодня данных о канцерогенной роли тех или иных витаминов нет. Тем не менее, являясь сложными веществами с непростым метаболизмом, предсказать их влияние на риск тех или иных заболеваний или патологических состояний у отдельного человека невозможно.

В рационе пациента с диагнозом «рак» витамины необходимы

При этом, пациентам с уже выявленным раком важно получение полноценного питания и достижение нормального уровня важных витаминов.

Пациентам, проходящим лечение, важно поддерживать нормальное питание и по возможности его улучшать - оно способствует повышению сопротивляемости организма инфекциям и в целом поддерживает общее состояние. Правильным было бы сразу, с начала лечения пациента, проконсультироваться со специалистом по питанию.

В рацион следует включать пищевые волокна (нерастворимые и растворимые), стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта и нормализующие микрофлору кишечника. Важно восполнять баланс бета-каротина, витаминов А, Е и С. Ослабленный организм нуждается в белке и жирных кислотах – Омега-3 и Омега-6. Организм особенно в них нуждается в послеоперационный период. Проводимая химиотерапия может изменить вкусовые ощущения или развить отвращение к пище, но организм при этом нуждается в усиленной поддержке питанием.

Следует помнить, что избыток жировой ткани, особенно вследствие применения гормональной терапии, маскирует прогрессирующую потерю мышечной массы. Отеки, возникающие в результате механического действия опухоли на организм, а также в результате лечения, увеличивают фактическую массу тела, тем самым скрывая прогрессирующую потерю белка в организме. Поэтому очень важно в этот период получать достаточно белка. Исключение его из рациона существенно снижает способность организма сопротивляться болезни. Опухоль начинает «поедать» собственные энергетические запасы организма, доводя его до истощения.

Вегетарианство, сыроедение не покрывают потребности ослабленного организма в белке. Любая диета без животных жиров и с недостатком белка неприемлема.

Дополнение к основному рациону - сипинговое питание (смеси в жидкой и порошкообразной форме). Оно пьется маленькими глотками в течение 15-20 минут от 1 до 3 дозовых порций в день. Если пациент не может питаться самостоятельно, ему назначают парентеральное (внутривенное) питание.

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