Профессор ИЭМ: Риск инфаркта и инсульта у петербуржцев растет из-за дефицита витаминов В9 и В12

Ученые выяснили, что петербуржцы, у которых есть дефицит трех витаминов В, больше других подвержены инфарктам и инсультам. А решающее значение в профилактике сосудистых катастроф имеет фолиевая кислота и витамин В12. Об этом «Доктору Питеру» рассказал Александр Денисенко, профессор Института экспериментальной медицины.

Напомним, в ряду причин смертности от болезней сердечно-сосудистые неизменно стоят на первом месте: 40% от всех случаев смерти в Европе и 55% - в России. В эпидемиологических исследованиях обнаружено уже более 200 факторов разной природы, которые так или иначе связывают с развитием сердечных катастроф. Один из них известен еще с 1960-х годов - высокий уровень в плазме крови аминокислоты гомоцистеин, его называют реальным и независимым риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Откуда берется губительная аминокислота и как ее обезвредить

Проведенное в Институте экспериментальной медицины исследование показало, что у петербуржцев высокий уровень этой аминокислоты вызван, в основном, дефицитом фолиевой кислоты.

- Гомоцистеин – вещество, образующееся в нашем организме в ходе многочисленных реакций из метионина, то есть из другой аминокислоты, которую мы получаем только из пищи - растительных и животных белков, - рассказывает д.м.н., профессор Александр Денисенко, руководитель отдела биохимии ИЭМа. - Гомоцистеин, накапливаясь в крови, оказывает много неблагоприятных эффектов на наше здоровье, в том числе на развитие атеросклероза. А именно он лежит в основе таких опасных болезней как инфаркт миокарда, инсульт и заболевания сосудов ног.

К счастью, в нашем организме есть две системы «обезвреживания» гомоцистеина: во-первых, с помощью витаминов В9 (фолиевой кислоты) и В12 «лишний» гомоцистеин снова превращается в метионин, а во-вторых, при участии витамина В6 гомоцистеин расщепляется до простых веществ, выделяемых из организма почками.

Почему у петербуржцев высокий уровень гомоцистеина

Ученые Института экспериментальной медицины в своем исследования решили выяснить, как распространена гомоцистеинемия среди жителей Петербурга (в России это пока нигде не изучалось).

- Для этого мы разработали высокочувствительный метод анализа содержащихся в плазме крови аминокислот, а параллельно искали ответ на важный вопрос: «Зависит ли тяжесть протекания сердечно-сосудистых заболеваний от уровня гомоцистеина в крови?». В итоге, было обследовано 209 пациентов в возрасте 30-80 лет, находившихся на лечении в клинике липидологии и атеросклероза института, и 93 здоровых петербуржца, - рассказал «Доктору Питеру» Александр Денисенко.

Вывод, к которому пришли ученые лаборатории липопротеинов: у жителей Петербурга повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови является независимым фактором риска развития клинических проявлений атеросклероза, а основными причинами повышения этого уровня являются заболевания почек, дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, а также мутации гена MTHFR.

- Понятно, что на генную мутацию мы пока влиять не можем. Но вот прием фолиевой кислоты в течение только пяти недель уже приводит к снижению уровня гомоцистеина в плазме крови пациента, независимо от причин развития гипергомоцистеинемии. Наше исследование это четко продемонстрировало, - говорит профессор ИЭМ. - Кстати, содержание гомоцистеина в крови у мужчин было намного выше, чем у женщин, а его концентрация возрастала с тяжестью течения заболевания (например, при инфаркте миокарда) или распространенности атеросклеротических поражений артерий сердца и сосудов ног. Оказалось, что у пациентов, перенесших инфаркт, концентрация гомоцистеина была достоверно выше, чем у тех, кто его избежал, и она возрастала в зависимости от количества перенесенных инфарктов. Эта закономерность наблюдалась как у мужчин, так и у женщин.

Когда нужны лабораторные исследования

Когда ученые сравнили уровень гомоцистеина у пациентов с низким и высоким содержанием витаминов в крови, оказалось, что при концентрации фолиевой кислоты в плазме меньше 4,4 нг/мл показатели гомоцистеина были более чем в полтора раза выше, чем у пациентов с содержанием фолиевой кислоты больше 7,9 нг/мл. Примерно такая же связь была обнаружена и между концентрациями в плазме гомоцистена и витамина В12. Если же в крови было низким содержание обоих витаминов, то концентрация гомоцистеина почти втрое превышала норму.

Профессор Александр Денисенко считает, что по результатам исследования, петербуржцам можно дать две практические рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Первая: если у вас уже есть клинические проявления атеросклероза или вы в группе высокого риска его развития, вам необходимо определить концентрацию гомоцистеина в плазме крови. Второе: людям с повышенным уровнем гомоцистеина в крови показан прием фолиевой кислоты.

Справка

Фолиевая (от латинского folium – лист) кислота (витамин В9) содержится в зелёных овощах с листьями, петрушке и шпинате, в молодом зеленом горошке, в бобовых (фасоль, чечевица), в хлебе из грубого помола, дрожжах, печени, моркови, петрушке и шпинате, грецких орехах, цветной капусте.

Ольга Островская

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