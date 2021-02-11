Главный гериатр Минздрава: Сокращение в рационе мяса для пожилых - вредный совет

Пожилым людям важно много двигаться и есть мясо, чтобы укреплять мышцы. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, пожилым нужно даже больше белка, чем молодежи.

«Есть миф, что с возрастом нужно есть меньше мяса, но это не так. Белок - это необходимый материал для мышц и в пожилом возрасте, так как разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком. (...) Считается, что пожилому человеку нужно больше белка, чем молодым», - цитирует агентство «Москва» слова директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главного внештатного гериатра Минздрава Ольга Ткачева.

Кроме белковой пищи и двигательной активности, главный гериатр посоветовала пожилым пить достаточно жидкости, если позволяет здоровье, а также ограничить быстрые углеводы в своем рационе.

«Геронтологи вообще не едят сладкое — это путь к раннему старению», - добавила специалист.