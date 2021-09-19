Во всем мире, к сожалению, из-за ситуации с коронавирусом не хватает врачей, есть некоторые потери по диспансеризации, но мы стараемся снизить их. Еще одна проблема в недостаточном охвате диспансеризации — это страх. Люди боятся услышать диагноз даже при сильных болях, кровотечениях. И эта тенденция есть во всех странах. В том числе в дисциплинированной Японии, где скрининги проводятся десятилетиями. Однако четвертая стадия колеблется в пределах плюс-минус 1-2 процента. Надо переубеждать пациентов, что мы готовы к осмотрам, у нас есть соответствующее оборудование, не хуже, чем в западных клиниках.

Очень большую роль в прохождении диспансеризации играют женщины.

Когда у нас проводятся дни открытых дверей, например, по раку молочной железы, то женщины приходят на осмотр и приводят с собой мужей. Мы обследуем и их. Наша задача воздействовать на глав семей — на женщин. У нас в стране матриархат, мужчины — «подкаблучники».

Еще одна проблема в диспансеризации — первичное звено. Очень важно их отношение к пациенту, потому что в одну клинику идут в день 500 пациентов, а в другую — больше тысячи. Пациенты говорят и о фиктивности диспансеризации. На самом деле, такие моменты очень видны, когда мы получаем статистику по медучреждениям. Вопросы возникают к тем, у кого больше запущенных стадий. С ними проводится работа над ошибками.