Рак видим редко
С начала пандемии через два КТ-центра МИБС им. Березина прошли более 137 тысяч петербуржцев с подозрением на ковидную пневмонию. Во время такого исследования в поле зрения аппарата попадают не только легкие, поэтому попутно можно разглядеть и другие органы.
Михаил Черкашин
врач-хирург, заместитель главного врача по медицинской части Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им С.М. Березина
- В зону сканирования попадает часть брюшной полости. И мы можем заметить что-то подозрительное, например, метастаз в печени и такие случаи были, — говорит Михаил Черкашин, заместитель главного врача по медицинской части МИБС.
Однако несмотря на большой поток пациентов массового скрининга на рак или туберкулез не вышло — сопутствующие заболевания выявляли очень редко. По словам Михаила Черкашина, речь идет о единичных случаях — случайно находили «чуть-чуть» туберкулеза, саркоидоза (системное воспалительное заболевание, поражающее многие органы, в том числе легкие — прим. ред.), злокачественные новообразования различной локализации.
- Популяционный скрининг с помощью рентгенологических методов исследования для поиска рака или туберкулеза смысла не имеет, его надо проводить в группах риска. Понятно, что сейчас он получился незапланированным, но все же. Взять, к примеру, маммографию — ее надо проводить женщинам старше 49 лет, молодым она не нужна. Если направлять на нее всех подряд, процент выявляемости рака молочной железы будет маленьким, а затраты системы здравоохранения, ненужная лучевая нагрузка — большими. В итоге вред будет превышать возможную пользу, — объясняет специалист.
Ранее главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев рассказывал «Доктору Питеру», что диагностика коронавирусных пневмоний не повысила выявляемость туберкулеза. Наоборот, во время пандемии заболеваемость и в Петербурге, и в стране снизилась. Эту инфекцию перестали находить даже в городских пунктах обогрева и питания бездомных.
Низкая сатурация бывает и без пневмонии
По словам Михаила Черкашина, в практике рентгенологов МИБС бывали ситуации, когда за симптомами ковидной пневмонии скрывалась совсем другая патология.
- Привозили десятки пациентов с дыхательной недостаточностью, сатурацией 80 и лихорадкой, но причиной их состояния был не COVID-19. У части из них томограф показывал пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости — прим. ред.) — после обследования их госпитализировали в чистые стационары. А у пациентов с сердечной недостаточностью проблемы с дыханием могут возникать на фоне гидроторакса — скопления жидкости в плевральной полости. Такие случаи тоже были, — рассказал врач.
Пик пройден
В МИБС подтверждают: третья волна коронавируса в Петербурге идет на спад. Желающих сделать КТ легких за последний месяц стало почти вдвое меньше.
- Сейчас мы принимаем по 1 900-2 000 пациентов за неделю. Это почти вдвое меньше, чем было на июльском пике (в первую неделю июля КТ-центры обследовали 3 406 человек). На пиках второй и третьей волны время ожидания исследования могло составлять 3-5 дней, а сегодня очереди практически нет. По скорой к нам привозят мало, в основном пациентов направляют врачи поликлиник, — говорит Михаил Черкашин.
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