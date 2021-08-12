- В зону сканирования попадает часть брюшной полости. И мы можем заметить что-то подозрительное, например, метастаз в печени и такие случаи были, — говорит Михаил Черкашин, заместитель главного врача по медицинской части МИБС.

Однако несмотря на большой поток пациентов массового скрининга на рак или туберкулез не вышло — сопутствующие заболевания выявляли очень редко. По словам Михаила Черкашина, речь идет о единичных случаях — случайно находили «чуть-чуть» туберкулеза, саркоидоза (системное воспалительное заболевание, поражающее многие органы, в том числе легкие — прим. ред.), злокачественные новообразования различной локализации.

- Популяционный скрининг с помощью рентгенологических методов исследования для поиска рака или туберкулеза смысла не имеет, его надо проводить в группах риска. Понятно, что сейчас он получился незапланированным, но все же. Взять, к примеру, маммографию — ее надо проводить женщинам старше 49 лет, молодым она не нужна. Если направлять на нее всех подряд, процент выявляемости рака молочной железы будет маленьким, а затраты системы здравоохранения, ненужная лучевая нагрузка — большими. В итоге вред будет превышать возможную пользу, — объясняет специалист.