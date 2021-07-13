Ненужные лекарства, лишние методы

— В начале эпидемии на КТ отправляли всех подряд. В результате образовались гигантские очереди, люди ждали по две недели, чтобы сделать снимок. Сейчас, спустя полтора года, врачи стали более взвешенно относиться к госпитализации? Появился как-то более системный отбор, кому стоит выдавать направление на КТ, а кому нет?

— К сожалению, мы видим, что врачи амбулаторного звена по-прежнему «со страшной силой» направляют пациентов на КТ. Это больной вопрос, потому что традиционно в нашей стране любят диагностировать лишними и ненужными методами, любят лечить ненужными лекарствами, пациенты любят лечиться сами… В военно-полевых условиях в первую волну эпидемии КТ-центры свою задачу выполнили и немного облегчили жизнь больницам. То, что стало происходить потом, когда на протяжении нескольких месяцев просто при положительном ПЦР-тесте людей без каких-либо других симптомах отправляли на КТ (и люди сами этого хотели!), стало определенной проблемой.

- Но многие, охваченные паникой в начале болезни, считают, что сделав КТ, они смогут контролировать ситуацию.

- Мы смотрим на опыт других стран — США, Италии, Германии, Голландии — никто не приходит к людям домой и не пичкает их препаратами с недоказанной эффективностью, никто не раздает массово амбулаторным больным антибиотики. Если у человека два процента поражения легких, лечение в принципе не нужно. Ему даже не надо знать, что у него два процента, эта информация совершенно не нужна. Такое состояние не требует никакого специального лечения. Человек должен изолироваться, сидеть дома, следить за тем, как он дышит, хватает ли ему воздуха, нет ли высокой температуры. Вот если появляется ощущение нехватки воздуха и появляется высокая стойкая температура — это как раз повод обратиться за медицинской помощью.

Не надо назначать самому себе КТ, платить за него в частном медцентре 12 тысяч рублей, чтобы увидеть те самые «2 процента». На самом деле, если у человека нет симптомов, то какой у него процент поражения легких, неважно. Поэтому в Москве, например, было принято волевое решение, что пациенты не госпитализируются с «картинкой» меньше 50 процентов, им требуется наблюдение на дому. А вот в случае нарастания симптомов его нужно отвезти в больницу.