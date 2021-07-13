В третью волну два амбулаторных КТ-центра МИБС принимают до 500 человек в день. «Это предел наших возможностей», — говорят врачи. Столько же было на пике второй волны. Сейчас колл-центры МИБС принимают от 700 до 1000 обращений в день. Очередь на КТ составляет два-три дня.
Михаил Черкашин
заместитель главного врача по научной работе Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им С.М. Березина
Ненужные лекарства, лишние методы
— В начале эпидемии на КТ отправляли всех подряд. В результате образовались гигантские очереди, люди ждали по две недели, чтобы сделать снимок. Сейчас, спустя полтора года, врачи стали более взвешенно относиться к госпитализации? Появился как-то более системный отбор, кому стоит выдавать направление на КТ, а кому нет?
— К сожалению, мы видим, что врачи амбулаторного звена по-прежнему «со страшной силой» направляют пациентов на КТ. Это больной вопрос, потому что традиционно в нашей стране любят диагностировать лишними и ненужными методами, любят лечить ненужными лекарствами, пациенты любят лечиться сами… В военно-полевых условиях в первую волну эпидемии КТ-центры свою задачу выполнили и немного облегчили жизнь больницам. То, что стало происходить потом, когда на протяжении нескольких месяцев просто при положительном ПЦР-тесте людей без каких-либо других симптомах отправляли на КТ (и люди сами этого хотели!), стало определенной проблемой.
- Но многие, охваченные паникой в начале болезни, считают, что сделав КТ, они смогут контролировать ситуацию.
- Мы смотрим на опыт других стран — США, Италии, Германии, Голландии — никто не приходит к людям домой и не пичкает их препаратами с недоказанной эффективностью, никто не раздает массово амбулаторным больным антибиотики. Если у человека два процента поражения легких, лечение в принципе не нужно. Ему даже не надо знать, что у него два процента, эта информация совершенно не нужна. Такое состояние не требует никакого специального лечения. Человек должен изолироваться, сидеть дома, следить за тем, как он дышит, хватает ли ему воздуха, нет ли высокой температуры. Вот если появляется ощущение нехватки воздуха и появляется высокая стойкая температура — это как раз повод обратиться за медицинской помощью.
Не надо назначать самому себе КТ, платить за него в частном медцентре 12 тысяч рублей, чтобы увидеть те самые «2 процента». На самом деле, если у человека нет симптомов, то какой у него процент поражения легких, неважно. Поэтому в Москве, например, было принято волевое решение, что пациенты не госпитализируются с «картинкой» меньше 50 процентов, им требуется наблюдение на дому. А вот в случае нарастания симптомов его нужно отвезти в больницу.
— У скольких человек, которые прошли через ваши КТ-центры, пневмония не подтвердилась?
— С апреля 2020 года по июнь 2021 год к нам поступило на обследование 124 тысячи человек. Из них у 39,5 % пневмония не подтвердилась и их отправили домой. Это ответ на вопрос, как поликлиника направляет к нам людей на обследование. У человека невысокая температура и положительный ПЦР-тест, но его отправляют на КТ. Понятно, что он попадает в нашу статистику. Мы уже не раз поднимали этот вопрос на уровне города: не стоит отправлять на КТ при отсутствии к нему показаний, это напрасная нагрузка на ресурсы.
Вопрос веры
— Если в прошлом году все делали себе КТ, то в этом сдают анализы на антитела. Люди переключились?
— Надеюсь, что так. Потому что все-таки сдавать антитела для организма это в меньшей степени медицинское вмешательство по сравнению с КТ. Может быть, потом переключатся еще на что-то.
— На лекарство от ковида? В Москве уже подпольно торгуют «биомедицинскими клеточными продуктами» за безумные деньги.
- Ни один из препаратов, которые использовались в широкой клинической практике не показал какой-то огромной эффективности — ни в практике, ни в клинических исследованиях. Ни свежезамороженная плазма, ни моноклональные антитела, ни противовирусные препараты, которыми Дональд Трамп лечился. По большому счету, спустя полтора года после начала эпидемии появились данные клинических исследований с хорошей статистикой, которые показали, что ни один из общепризнанных и применяемых методов лечения ковида у нетяжелых больных не увеличивает выживаемость. Вместе с тем я прекрасно понимаю врачей, которые работают в реанимации. Когда привозят задыхающегося человека, будешь делать хоть что-нибудь. Потом начинаешь верить, что это помогает, потому что какому-то проценту больных такая терапия действительно может помочь.
Пациенты КТ-центров, которые приезжают на обследование с ковидом или подозрением на него, стали участниками масштабного исследования врачей МИБС и ученых Европейского университета. «Доктор Питер» подробно рассказывал об этом исследовании.
МИБС публикует статистику сортировочных амбулаторных КТ-центров каждый день. Вот последние данные.
За прошедшую неделю через COVID-центр МИБС прошло 3 243 человека, пневмония выявлена у 2 300 — из всех обратившихся 251 человек с завершенной вакцинацией, еще у 108 введена 1-я доза (по данным на 11 июля 2021 года)
Первые результаты исследования будут известны в начале августа. Но предварительные цифры обнадеживают — к примеру, из 164 пациентов, поступивших на обследование в КТ-центры МИБС, 5 человек получили прививку от ковида. У привитых оказалась КТ-0 (то есть, нет пневмонии) — 4 человека. КТ-1 с поражением до 5% — 1 человек.
— Было время, когда к вам потоком шли машины скорой помощи, привозя тяжелых пациентов. Сейчас по-другому?
— Подавляющее большинство тяжелых пациентов везут напрямую сразу в больницы, хотя и у нас проскакивают тяжелые пневмонии КТ-4. Мы видим, что за последние несколько недель у нас вырос расход кислорода, больше стало использоваться назальных канюль и кислородных масок. Когда были спады эпидемии, мы четко видели по логистике всех этих расходных материалов, что они практически не используются, так как в основном поступали легкие пациенты.
— Реальный пример из жизни. Человек ходил на КТ шесть раз подряд — в начале болезни, потом уже находясь на лечении, смотрел изменения в легких «в динамике», и уже после выздоровления сделал себе «контрольное», шестое по счету, КТ. Это вообще вредно — так часто пользоваться томографом?
— Конечно, если делать компьютерную томографию с частой периодичностью, то как любое медицинское воздействие ионизирующее излучение это здоровья не принесет. С другой стороны, важно понимать, что одна компьютерная томография органов грудной клетки по лучевой нагрузке примерно соответствует авиаперелету из Петербурга в Казань. Потому что когда самолет поднимается на 10 тысяч метров, солнечное излучение действует на нас так же, как рентгеновское, и мы получаем лучевую нагрузку. У меня был период, когда я часто летал в командировки, и у меня выходило сто сегментов в год (один сегмент — это один авиаперелет), и как будто бы за год я себе сделал сто КТ, просто летая на самолете. Понятно, что у пилотов и бортпроводников нагрузка выше, но это не приводит ни к каким страшным последствиям для здоровья. Другое дело, что часто делать КТ не нужно, так как в этом нет смысла.
«Классный бизнес»
— Частные КТ-центры по-прежнему наживаются на ковиде? Средняя цена по городу — 4-5 тысяч рублей.
— С ценами отдельная история. Как с тестами. В Греции, к примеру, экспресс антиген-тест в любой аптеке стоит пять евро. А у нас полторы, две, иногда три тысячи рублей — это десятки евро. Это классный бизнес, но очень странный.
— Почему у нас так мало «государственных» амбулаторных компьютерных томографов? В Москве их уже более 50, а у нас их осенью, на самом пике, второй волны было всего 8 штук.
— Для этого есть абсолютно объективные предпосылки, потому что в Москве сеть амбулаторных КТ-центров ковида развернули на базе существующих ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи), то есть в Москве уже была инфраструктура: отдельно стоящие поликлиники, в которых были оборудованы КТ-кабинеты. В Петербурге проект ЦАОПов стартовал недавно и в планах было его развивать в 2020 году. Амбулаторных томографов в Петербурге действительно очень мало — ими в основном оснащены приемные отделения больниц. Не было технической возможности открыть столько же центров, как в Москве. Поэтому работает на ковид всего две городские поликлиники (одна в Петербурге, другая в Кронштадте), остальные — это негосударственные медицинские организации, отделения некоторых федеральных центров, в том числе при ковидных стационарах.
Но проблема в другом — можно купить сто томографов, но кто будет на них работать? Последние полтора года вся городская система здравоохранения, как и в стране в целом, живет в жесткой нехватке ресурсов, такой перманентный кризис. Но важно понимать — на своем месте каждый старается делать все, что возможно. Несмотря на все трудности, люди не остаются без медицинской помощи даже в период пиков заболеваемости. И когда-нибудь пандемия все-таки закончится.
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