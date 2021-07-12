- Повысилась активность фагоцитарных клеток, элатазы, которую они выделяют, и трипсиноподобных протеиназ. Одновременно снизилась активность белков-ингибиторов, отвечающих за защиту тканей, — пришел к выводу доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Леонид Алиев. — Регулярное вдыхание паров вейпа нарушило механизм защиты.

При этом влияние никотиновых смесей было вреднее почти на 50 процентов, чем при воздействии безникотиновых. Но и те, и другие ломают защиту легких. Возможно, это происходит из-за присутствия в смесях формальдегида. Еще один разрушающий фактор — выделение свободных радикалов.

- Это молекулы с высокой реактогенностью, они повреждаю клеточные структуры, — объяснил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. — Легкие имеют очень мощную защиту от внешних факторов, но если у вас есть генетическая предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы, то вредные вещества непременно спровоцируют их.