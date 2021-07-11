1. Кричать полезно

Согласно исследованию, проведенному учеными Килского университета в Англии, если вы не сдерживаете эмоции и громко орете или даже «отборно» ругаетесь, когда сильно ушибли палец ноги или локоть, это облегчает боль. Причем, она становится на 50% терпимее, чем для тех, кто мужественно сжимает зубы и молчит.

- Проклятия и крики действуют в этом случае, как анастезия, — объясняет автор исследования доктор Ричард Стивенс, пишет The Mirror.

Другие исследования показывают, что громкое выражение эмоций может повысить эффективность физической тренировки, а на рабочем месте — выпустить пар и справиться со стрессом.