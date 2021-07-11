1. Кричать полезно
Согласно исследованию, проведенному учеными Килского университета в Англии, если вы не сдерживаете эмоции и громко орете или даже «отборно» ругаетесь, когда сильно ушибли палец ноги или локоть, это облегчает боль. Причем, она становится на 50% терпимее, чем для тех, кто мужественно сжимает зубы и молчит.
- Проклятия и крики действуют в этом случае, как анастезия, — объясняет автор исследования доктор Ричард Стивенс, пишет
Другие исследования показывают, что громкое выражение эмоций может повысить эффективность физической тренировки, а на рабочем месте — выпустить пар и справиться со стрессом.
2. Суетливые — в тренде
Ерзаете на стуле, когда сидите, расхаживаете по кабинету, когда говорите по телефону, и постоянно вскакиваете с места? Это очень полезная привычка, даже если она раздражает ваших коллег. Ерзание и любая другая офисная активность помогает сжигать дополнительное количество калорий в течение дня.
3. Мечтатели — сообразительнее
Вы любите «витать в облаках» и за это вас постоянно упрекают близкие, заявляя, что вы невнимательны. Но, оказывается, что «исполнительная сеть» в нашем мозгу, которая занимается решением проблем, очень активна, когда наш разум «блуждает». Это показало сканирование мозга.
Также эксперты считают, что когда человек использует исключительно сознательное мышление, он может стать слишком жестким и ограниченным в принятии решений.
4. Жвачка помогает думать
Жуете жвачку и это дико бесит окружающих? Зато вы лучше соображаете и запоминаете.
Ученые обнаружили, что перед выполнением важных задач — экзаменом, тестом, контрольной и так далее, надо пожевать. Это повышает уровень кислорода в крови в структурах мозга, участвующих в процессах, связанных с обучением и памятью.
Жвачка чрезвычайно эффективна и для борьбы с вредными бактериями в полости рта. Слюна, которая активно вырабатывается в процессе жевания, помогает смыть их. Главное, выбирайте жвачку без сахара, чтобы защитить зубы от кариеса.
Также жвачка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, но есть один нюанс — жевать ее нужно в небольших количествах и недолго, время от времени.
5. Сладкоежки в выигрыше
Ваш стол полон шуршащих оберток от шоколадных плиток, а близкие предупреждают, что много сладкого вредно? Это не совсем так.
Шоколад с высоким содержанием какао имеет много преимуществ, в том числе улучшает память и защищает сердце. Так, исследование показало, что ежедневная порция темного шоколада снижает риск депрессии. Но выбирать нужно темный шоколад с более высоким содержанием какао, чтобы получить максимальную пользу.
6. Беспорядок — для креативных
Кроме оберток от сладостей на вашем рабочем столе можно найти листы исписанной бумаги, множество стикеров, забытых книг и брошюр, карандашей и ручек? Не слушайте тех, кто говорит, что это — бардак.
Американские исследователи утверждают, что он действительно может повысить творческий потенциал. Это доказал необычный эксперимент. Его участникам предлагали придумать любые способы использования мячиков для настольного тенниса. Делать это нужно было или в захламленной разными вещами комнате, или в помещении с идеальным порядком. Более креативными были те, кто придумывал идеи в условиях бардака.
7. Сплетники — не враги
Любите обсуждать других людей? Исследования показали, что это важно для развития эмпатии — способности к сопереживанию, а также для укрепления взаимодействий между людьми. Ученые отметили, что с друзьями и на работе также стоит побольше шутить. Смех способствует выработке гормонов, которые помогают снять стресс и беспокойство.
8. Беспорядок в спальне — нет клещей
Вы терпеть не можете заправлять кровать после сна и все время слышите упреки в свой адрес?
По данным исследователей Кингстонского университета, в среднестатистическом матрасе может обитать до 1,5 млн пылевых клещей, продуцирующих аллергены.
Если не заправлять кровать и оставить пододеяльник откинутым (при открытых окнах или хорошей вентиляции), на простынях и матрасе будет меньше влаги, поэтому клещи погибнут.
9. Редко моетесь — правильно делаете
Ежедневный душ — это не про вас? Может, вы и правы. Дерматологи предупреждают, что вода уничтожает натуральные масла и смывает с кожи естественные бактерии и микроорганизмы, поддерживающие иммунную систему.
Также неполезна и слишком высокая температура воды — она может очень негативно сказаться на состоянии кожи.
10. Кофеманы — в тренде
Если вам приходится доказывать «безкофеиновым» домашним и коллегами, что пить кофе — это хорошо, то вот вам еще несколько реальных аргументов в пользу бодрящего напитка. Было доказано, что химические вещества, содержащиеся в кофе, снижают риск развития болезни Паркинсона, Альцгеймера, диабета 2 типа и рака печени, а также улучшают вашу память.
«Просто не пейте кофе во второй половине дня, чтобы не заработать проблемы со сном», — советуют эксперты.
11. Грызть ногти может быть полезно
У детей, которые грызут ногти или сосут большой палец на руке, на треть снижается вероятность развития аллергии. Это своеобразное доказательство «гигиенической гипотезы» — идеи о том, что поддержание чрезмерной чистоты не полезно детям.
- Когда малыши сосут большие пальцы или кусают ногти, они подвергаются воздействию микробов, что стимулирует иммунную систему, — заявил канадский исследователь Малкольм Сирс из Макмастерского университета.
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