Американские ученые в одном из исследований утверждали, чтобы растить здоровых детей в вашем доме не должно быть стерильной чистоты. Малыши реже страдают от аллергии, если в помещении есть определенные бактерии и аллергены.
«Чем выше их присутствие, тем менее вероятно, что у ребенка разовьется реакция на них», — утверждал глава отделения аллергологии и иммунологии Центра Джона Хопкинса в Балтиморе Роберт Вуд.
Результаты своего исследования он опубликовал в медицинском журнале
В Балтиморе даже провели эксперимент, в нем участвовали 467 новорожденных. За их здоровьем следили с начала беременности и все детство. Малыши, которые в первый год жили в домах с тараканами, мышами и кошками реже страдали бронхообструктивными заболеваниями, чем те, кто не контактировал с насекомыми и животными.
Однако по новым исследованиям, которые проводились в Университетском колледже Лондона, чистый дом — больше не виновник аллергий. А «Гипотезу гигиены» назвали мифом. Ученые объяснили, для того, чтобы малыш познакомился с аллергенами и всевозможными бактериями, необязательно разводить в доме тараканов и выращивать из пыли клубки. Достаточно просто обнимать своего ребенка.
«Организмы, которые населяют наш кишечник, кожу и дыхательные пути, также играют важную роль в поддержании здоровья, — уверен микробиолог, профессор Грэм Рук. — Мы контактируем с этими полезными организмами благодаря нашим матерям и родным. Они обеспечивают все необходимые детям микробиологические ресурсы».
Однако исследователи рекомендуют для уборки выбирать неагрессивные чистящие средства. А больше пользоваться простой водой. Выбросить и больше не покупать любые средства в виде спреев и аэрозолей. Так как именно они могут спровоцировать аллергию из-за того, что дольше задерживаются в воздухе, пишет
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