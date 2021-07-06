Американские ученые в одном из исследований утверждали, чтобы растить здоровых детей в вашем доме не должно быть стерильной чистоты. Малыши реже страдают от аллергии, если в помещении есть определенные бактерии и аллергены.

«Чем выше их присутствие, тем менее вероятно, что у ребенка разовьется реакция на них», — утверждал глава отделения аллергологии и иммунологии Центра Джона Хопкинса в Балтиморе Роберт Вуд.

Результаты своего исследования он опубликовал в медицинском журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology .

В Балтиморе даже провели эксперимент, в нем участвовали 467 новорожденных. За их здоровьем следили с начала беременности и все детство. Малыши, которые в первый год жили в домах с тараканами, мышами и кошками реже страдали бронхообструктивными заболеваниями, чем те, кто не контактировал с насекомыми и животными.