Иммунная система умеет "блокировать" аллергию, астму и другие аутоиммунные заболевания, выяснили ученые

Иммунная система умеет "блокировать" аллергию, астму и другие аутоиммунные заболевания, выяснили ученые17:31, 11.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Ученые обнаружили в иммунной системе человека новый механизм, который может помочь в борьбе с аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. С помощью белка нейритина иммунная система может блокировать аллергию, также он подавляет образование антител, которые вызывают системную волчанку и ревматоидный артрит.
Эксперты из Австралии обнаружили естественный способ предотвращения аутоиммунных заболеваний и аллергии в организме. Этот процесс управляется белком, который называется нейритин. Об этом сообщает официальный сайт Австралийского национального университета.
"Мы обнаружили изобилие нейритина в иммунной системе и выяснили, что он связан с механизмом, прежде не известным науке", - сказала профессор Карола Винуэса.
Нейритин предотвращает чрезмерное образование иммуноглобулина IgE, который вызывает различные аллергические реакции, так же он может помочь в борьбе с астмой. Кроме того, этот белок подавляет образование антител, вызывающих аутоиммунные заболевания, такие как системная волчанка и ревматоидный артрит.
«Мы выяснили, что нейритин подавляет образование чужеродных плазматических клеток, которые вырабатывают вредные антитела», - комментируют ученые.
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Исследователи надеются, что их открытие станет основой для новых методов лечения "Это может быть больше, чем просто новое лекарство, это может стать новым подходом к лечению таких нарушений в целом. Если мы научимся управлять этим механизмом, мы сможем воздействовать точечно, обеспечивая иммунную толерантность без угрозы для всей иммунной системы", – сообщила Винуэса.
Ранее было известно, что нейритин играет важную роль в работе ЦНС (центральной нервной системы).
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© Доктор Питер
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