Иммунная система умеет "блокировать" аллергию, астму и другие аутоиммунные заболевания, выяснили ученые

Ученые обнаружили в иммунной системе человека новый механизм, который может помочь в борьбе с аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. С помощью белка нейритина иммунная система может блокировать аллергию, также он подавляет образование антител, которые вызывают системную волчанку и ревматоидный артрит.

Эксперты из Австралии обнаружили естественный способ предотвращения аутоиммунных заболеваний и аллергии в организме. Этот процесс управляется белком, который называется нейритин. Об этом сообщает официальный сайт Австралийского национального университета.

"Мы обнаружили изобилие нейритина в иммунной системе и выяснили, что он связан с механизмом, прежде не известным науке", - сказала профессор Карола Винуэса.

Нейритин предотвращает чрезмерное образование иммуноглобулина IgE, который вызывает различные аллергические реакции, так же он может помочь в борьбе с астмой. Кроме того, этот белок подавляет образование антител, вызывающих аутоиммунные заболевания, такие как системная волчанка и ревматоидный артрит.

«Мы выяснили, что нейритин подавляет образование чужеродных плазматических клеток, которые вырабатывают вредные антитела», - комментируют ученые.

Исследователи надеются, что их открытие станет основой для новых методов лечения "Это может быть больше, чем просто новое лекарство, это может стать новым подходом к лечению таких нарушений в целом. Если мы научимся управлять этим механизмом, мы сможем воздействовать точечно, обеспечивая иммунную толерантность без угрозы для всей иммунной системы", – сообщила Винуэса.

Ранее было известно, что нейритин играет важную роль в работе ЦНС (центральной нервной системы).

Справка:

Аутоиммунные заболевания – это сложные и трудно поддающиеся лечению заболевания, вызванные сбоями в работе иммунитета. Они возникают, когда иммунная система атакует здоровые клетки организма. На сегодняшний день ученым известно около 80 типов аутоиммунных заболеваний. К ним относятся целиакия, гемолитическая анемия, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие.

© Доктор Питер