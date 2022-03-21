- Эпиляцией же называют те способы избавления от волос, которые уничтожают, пусть и временно, ростковую зону, — объяснила, врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Лебедева.

Эпиляция воском

На кожу наносят воск, который застывает, захватывая волоски. После этого надо его «дернуть», чтобы удалить растительность с корнями. Иногда используется не сам воск, а бумажные полоски с нанесенным на них воском.

Плюсы: простота выполнения процедуры, при хорошей сноровке ее можно выполнять самостоятельно и дома. Конечно, речь не идет о таких деликатных зонах как бикини, там нужен профессионал.

Минусы: достаточно быстрое отрастание волоса — процедуру нужно повторять примерно раз в три недели. Еще один недостаток то, что такая эпиляция не показана при тонкой чувствительной коже. Горячий воск может спровоцировать появление сосудистой сеточки. Ну и сама процедура достаточно болезненная, об этом стоит помнить.

Цена: в зависимости от зоны от 600 до 2400 рублей.