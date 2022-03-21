Мода на естественность так и не смогла «победить» желание многих женщин удалять лишние волосы с ног, рук, подмышек, лица и более интимных частей тела. Как бы «звезды» не демонстрировали приверженность этому движению, клиентов у косметологов предостаточно, особенно перед наступлением летне-отпускного сезона.
Давайте вначале определимся, что такое «эпиляция» и «депиляция». Дело в том, что в обычной жизни мы чаще всего употребляем оба этих термина, подразумевая удаление волос. Но депиляция — это обыкновенное сбривание волоса.
- Эпиляцией же называют те способы избавления от волос, которые уничтожают, пусть и временно, ростковую зону, — объяснила, врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Лебедева.
Эпиляция воском
На кожу наносят воск, который застывает, захватывая волоски. После этого надо его «дернуть», чтобы удалить растительность с корнями. Иногда используется не сам воск, а бумажные полоски с нанесенным на них воском.
Плюсы: простота выполнения процедуры, при хорошей сноровке ее можно выполнять самостоятельно и дома. Конечно, речь не идет о таких деликатных зонах как бикини, там нужен профессионал.
Минусы: достаточно быстрое отрастание волоса — процедуру нужно повторять примерно раз в три недели. Еще один недостаток то, что такая эпиляция не показана при тонкой чувствительной коже. Горячий воск может спровоцировать появление сосудистой сеточки. Ну и сама процедура достаточно болезненная, об этом стоит помнить.
Цена: в зависимости от зоны от 600 до 2400 рублей.
Шугаринг
Практически ничем не отличается от восковой эпиляции по технологии. Специальная сахарная паста наносится, застывает и удаляется вместе с волосками. Длительность эффекта такая же, как при восковой эпиляции, потому что меняется только состав, но не сам метод.
Плюсы: В отличие от воска, паста чуть теплая, поэтому может применяться на чувствительной коже.
Минусы: к сожалению, метод не подходит для лица и для зоны бикини.
Цена: от 800 до 8000 рублей.
- Первые две техники могут выполняться даже дома и имеют мало противопоказаний, — рассказала косметолог Анна Лебедева. — Для любой аппаратной методики противопоказанием будет беременность, эпилепсия и некоторые другие заболевания. Обязательно нужна консультация врача
Все остальные процедуры частенько позиционируются как избавляющие от волос навсегда. Возможно, это оказалось бы правдой, если б человек не был живым организмом.
Поскольку деление клеток и образование новых структур происходит ежедневно — все способы могут полностью избавить от волос лишь на несколько лет, успех так е будет зависеть от зоны эпиляции. Тем не менее, в прежнем объеме вы растительности все равно не увидите, поэтому методы достойны внимания
Электроэпиляция
Во время электроэпиляции мастер воздействует тоненьким как ниточка проводником на луковицу волоса. В момент «соприкосновения» возникает искра очень высокой температуры. Она попадает на «ростковую» часть луковицы и разрушает ее.
Плюсы: электроэпиляция убирает абсолютно все волосы, вне зависимости от их толщины и цвета.
Минусы: процедура длительная и болезненная. Невозможно обработать все луковицы за один сеанс: часть из них спит под кожей, а, значит, останется незамеченной. Поэтому придется повторить процедуру 5-10 раз для полного избавления
Цена: от 400 до 6000 рублей. Зависит от времени работы мастера. В среднем 1 минута стоит около 35 рублей.
Лазерная эпиляция на александритовом лазере
Для этого метода используется лазер. Энергия от него проходит по волосу, разрушает его и луковицу и запечатывает лунку, из которой этот волос растет.
Плюсы: быстрый и эффективный метод удаления волос, но так же, как и любая аппаратная методика, нуждается в повторении процедуры. В зависимости от зоны потребуется 5-10 сеансов.
Минусы: не подходит для загорелых, не разрушит сбритые под пенек волосы. Проводить эпиляцию в деликатных зонах без анестезии — достаточно серьезное испытание.
Цены: от 1000 до 19000 рублей за сеанс в зависимости от количества зон.
Лазерная эпиляция на диодном лазере
Процесс такой же, как и при эпиляции на александритовом лазере. Однако используется меньшее по силе излучение.
Плюсы: болезненные ощущения во время процедуры в разы легче, чем если бы вы решились на александритовый лазер.
Минусы: волосы будут сжигаться не сразу, а выпадать постепенно, в течении 14 дней.
Цены: от 800 до 15000 рублей за сеанс в зависимости от зоны.
Фотоэпиляция
Перед процедурой на кожу наносят гель, а далее, на волосы воздействуют с помощью специального аппарата вспышками света. Они разрушают луковицы.
Плюсы: за счет более широкого спектра света можно уничтожать светлые волосы, а не только темные, как в случае с лазером.
Минусы: возможны ожоги и появление достаточно сильной чувствительности в зоне воздействия.
Цены: от 500 до 30000 рублей за сеанс в зависимости от зоны.
Элос-эпиляция
Это лазерная, фото- и электроэпиляция вместе. Благодаря сочетанию методик можно направить энергию прямо точно на волос, не перегревая окружающие ткани.
Плюсы: удалять можно волосы на загорелой коже, светлые волосы, пушковые и седые. Невозможно получить ожог.
Минусы: сложно назвать эту процедуру безболезненной.
Цены: от 1000 до 5000 рублей за сеанс.