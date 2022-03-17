Диеты и отказ от мяса

- В первую очередь, причину выпадения волос стоит искать в пищевых привычках, — объяснил «Доктору Питеру» Даниил Протопопов. — Так, с этой проблемой часто сталкиваются люди, полностью исключившие из рациона мясо. А также те, кто ест исключительно белое мясо — курицу или индейку, но отказывается от красного мяса — говядины, телятины и печени.

Именно поэтому среди пациентов врачей-трихологов так много вегетарианцев и веганов.

Дело в том, что в животном белке содержатся важные аминокислоты, нехватка которых приводит к падению уровня гемоглобина и железодефицитной анемии. Выпадение волос становится одним из проявлений этого заболевания, говорит врач.