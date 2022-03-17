Красивые густые блестящие волосы — один из первых признаков крепкого здоровья. Но даже если по всем показателям придраться не к чему, и ваш организм в порядке, но волосы все равно выпадают, выглядят тусклыми, секутся и причиняют много беспокойства, то стоит проанализировать, не губите ли вы их сами — причем неосознанно.
Врач-дерматолог, трихолог объяснил, какие повседневные привычки могут сильно ухудшить состояние ваших волос.
дерматолог, трихолог, косметолог СМ-клиники в Санкт-Петербурге
Диеты и отказ от мяса
- В первую очередь, причину выпадения волос стоит искать в пищевых привычках, — объяснил «Доктору Питеру» Даниил Протопопов. — Так, с этой проблемой часто сталкиваются люди, полностью исключившие из рациона мясо. А также те, кто ест исключительно белое мясо — курицу или индейку, но отказывается от красного мяса — говядины, телятины и печени.
Именно поэтому среди пациентов врачей-трихологов так много вегетарианцев и веганов.
Дело в том, что в животном белке содержатся важные аминокислоты, нехватка которых приводит к падению уровня гемоглобина и железодефицитной анемии. Выпадение волос становится одним из проявлений этого заболевания, говорит врач.
Частое окрашивание волос
- Не менее вредная привычка — частое окрашивание волос, — предупреждает врач-трихолог. — В красках содержится много вредных микроэлементов, включая аммиак и титан. Агрессивный химический состав повреждает волосяные луковицы, что в дальнейшем приводит к их отмиранию и выпадению волос. Кроме того, аналогичный эффект может дать и нарушение технологии окрашивания. Например, если краску слишком долго держат на волосах.
Чрезмерная любовь к витаминам
- Часто пациенты думают, что если налегать на витамины, то волосы начнут расти быстрее, — объясняет Даниил Протопопов. — К сожалению, у бесконтрольного употребления витаминов есть и обратная сторона. Так, витамин А в больших количествах легко может навредить волосам и спровоцировать их выпадение. Поэтому перед тем, как принимать тот или иной витаминный комплекс или БАД, лучше проконсультироваться с врачом.
Редкое мытье головы
- Еще одно популярное заблуждение — вред частого мытья головы, — говорит врач-трихолог. — Взяв этот расхожий миф на вооружение, люди нередко получают грибок кожи головы и себорею. Это болезненное состояние, при котором у человека начинается сбой в работе сальных желез и поражение кожи волосистой части головы. Одним из видов себореи является перхоть. Есть и такое понятие как себорейное выпадение волос. Сначала грибок вредит кожному покрову, а затем добирается до волосяных фоликул, из-за чего человек начинает терять волосы.
Массаж головы
Не самой полезной привычкой может стать даже эта приятная процедура. Если делать его не совсем правильно, могут пострадать стержни волос: длительное и чрезмерное растирание приводит к образованию очага обломанных волос, — рассказала в беседе с «Доктором Питером» Ольга Медецкая, врач-дерматовенеролог, трихолог ГорКВД. Важно массировать именно кожу, не тереть волосы.
А вот если все делать правильно, то массаж может разбудить спящие волосяные фолликулы — по словам невролога, массажиста Тимофея Кармацкого, их у нас тысячи. Поэтому шевелюру вполне можно сделать гуще буквально своими руками.
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Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, какие повседневные привычки могут ухудшить работу нашего желудка. Она назвала одним из заблуждений введение в рацион на постоянной основе минеральной воды из супермаркетов. На самом деле, такая вода очень насыщена углекислотой. Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что же касается лечебных минеральных вод — то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом.