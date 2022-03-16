Вряд ли кто-то целенаправленно контролирует уровень сахара в крови, особенно, если никаких жалоб и дополнительных симптомов нет. Но если случайно его измерить, то окажется, например, что цифры зашкаливают. Правда, это вовсе не означает, что у вас начался сахарный диабет. Сахар в крови может повышаться по другим причинам и даже у недиабетиков.
- На уровень сахара в крови влияют наши повседневные дела, и это может быть проблемой, если он долго остается высоким, — предупреждают эксперты
Почему повышается уровень сахара в крови
Синдром поликистозных яичников
У женщин в репродуктивным возрасте синдром поликистозных яичников приводит к гормональному дисбалансу. Дело в том, что при этом заболевании клетки и ткани в организме женщины становятся невосприимчивы к инсулину. Из-за этого увеличивается его производство. Инсулин провоцирует выработку тестостерона.
У каждой третьей женщины с синдромом поликистозных яичников установлен диагноз «сахарный диабет», у оставшихся наблюдают повышение сахара в крови.
Стресс
Еще одна причина, по которой изменяется уровень гормонов. В этом случае растет кортизол и адреналин. Они, в свою очередь, приводят к скачу уровня сахара в крови, так как кортизол блокирует способность инсулина удалять избыток глюкозы.
- Это совершенно естественная реакция на эмоциональный стресс, через который проходит человек, — констатируют эндокринологи.
Инфекции
Механизм действия на организм примерно такой же, как и у стресса. Так как любая инфекция — это испытание для всех систем.
Лекарства
В списке повышающих уровень сахара препаратов — дофамин, иммунодепрессанты, кортикостероиды, которые способны активировать в крови ферменты, поддерживающие глюкозу на постоянно высоком уровне.
Ожирение
Избыток жировых клеток делает наш организм устойчивым к инсулину. Глюкоза хуже удаляется из крови и начинает накапливаться.
Симптомы высокого уровня глюкозы
Жажда;
частое мочеиспускание;
тошнота и рвота;
боль в животе;
усталость;
головная боль;
затуманенное зрение.
- Очень часто причиной высокого уровня сахара в крови становится нездоровый образ жизни, — объяснили эксперты. — Это и неправильное питание, отсутствие физической активности, стрессы, плохой сон.