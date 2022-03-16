Симптомы сахарного диабета
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Вряд ли кто-то целенаправленно контролирует уровень сахара в крови, особенно, если никаких жалоб и дополнительных симптомов нет. Но если случайно его измерить, то окажется, например, что цифры зашкаливают. Правда, это вовсе не означает, что у вас начался сахарный диабет. Сахар в крови может повышаться по другим причинам и даже у недиабетиков.

- На уровень сахара в крови влияют наши повседневные дела, и это может быть проблемой, если он долго остается высоким, — предупреждают эксперты Timesofindia. — Длительно высокий уровень сахара в крови может мешать выздоравливать после перенесенных заболеваний, увеличивать риски инфекций и негативно влиять на внутренние органы: особенно на глаза и почки, увеличивать вероятность сердечного приступа и инсульта.

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Почему повышается уровень сахара в крови

  • Синдром поликистозных яичников

У женщин в репродуктивным возрасте синдром поликистозных яичников приводит к гормональному дисбалансу. Дело в том, что при этом заболевании клетки и ткани в организме женщины становятся невосприимчивы к инсулину. Из-за этого увеличивается его производство. Инсулин провоцирует выработку тестостерона.

У каждой третьей женщины с синдромом поликистозных яичников установлен диагноз «сахарный диабет», у оставшихся наблюдают повышение сахара в крови.

  • Стресс

Еще одна причина, по которой изменяется уровень гормонов. В этом случае растет кортизол и адреналин. Они, в свою очередь, приводят к скачу уровня сахара в крови, так как кортизол блокирует способность инсулина удалять избыток глюкозы.

- Это совершенно естественная реакция на эмоциональный стресс, через который проходит человек, — констатируют эндокринологи.

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  • Инфекции

Механизм действия на организм примерно такой же, как и у стресса. Так как любая инфекция — это испытание для всех систем.

  • Лекарства

В списке повышающих уровень сахара препаратов — дофамин, иммунодепрессанты, кортикостероиды, которые способны активировать в крови ферменты, поддерживающие глюкозу на постоянно высоком уровне.

  • Ожирение

Избыток жировых клеток делает наш организм устойчивым к инсулину. Глюкоза хуже удаляется из крови и начинает накапливаться.

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Симптомы высокого уровня глюкозы

  • Жажда;

  • частое мочеиспускание;

  • тошнота и рвота;

  • боль в животе;

  • усталость;

  • головная боль;

  • затуманенное зрение.

- Очень часто причиной высокого уровня сахара в крови становится нездоровый образ жизни, — объяснили эксперты. — Это и неправильное питание, отсутствие физической активности, стрессы, плохой сон.

Алена Безменова