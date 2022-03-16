Вряд ли кто-то целенаправленно контролирует уровень сахара в крови, особенно, если никаких жалоб и дополнительных симптомов нет. Но если случайно его измерить, то окажется, например, что цифры зашкаливают. Правда, это вовсе не означает, что у вас начался сахарный диабет. Сахар в крови может повышаться по другим причинам и даже у недиабетиков.

- На уровень сахара в крови влияют наши повседневные дела , и это может быть проблемой, если он долго остается высоким, — предупреждают эксперты Timesofindia . — Длительно высокий уровень сахара в крови может мешать выздоравливать после перенесенных заболеваний, увеличивать риски инфекций и негативно влиять на внутренние органы: особенно на глаза и почки, увеличивать вероятность сердечного приступа и инсульта.