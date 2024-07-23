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Как найти время на себя и научиться отдыхать — метод психолога Лабковского

Если постоянно ставить свои интересы на самое последнее место, рано или поздно можно просто не выдержать груза ответственности.

23 июля 2024Обсудить
усталость
Источник:
IStockphoto

У взрослого современного человека, как правило, времени всегда в обрез. Работа, домашние дела, забота о детях и родственниках… Расписание такое плотное, что даже на сон порой не удается выделить достаточно часов.

Как при таком режиме жизни выкроить время на себя? Несколько дельных советов в своем телеграм-канале дал психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Почему так происходит

Вы наверняка слышали правило: надевайте маску на себя, потом на ребенка. Часто в стремлении быть хорошим родителем, хорошей дочерью, хорошим сотрудником мы ставим себе едва выполнимые задачи, а потом едва имеем силы, чтобы рухнуть в кровать и поспать хотя бы парочку часов.

А потом еще терзаем себя мыслями: вдруг все-таки делаем слишком мало? Вдруг недостаточно осчастливили всех родных, вдруг плохо выполняем обязанности на работе? И с этим чувством вины начинаем наваливать на свои плечи еще больше обязанностей и задач.

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Полюбите себя и составьте список

Лабковский напоминает: мир вокруг не рухнет, если вы возьмете паузу и подумаете о своих потребностях. Попробуйте на деле полюбить себя и со стороны взглянуть на ситуацию.

Рассмотрите в себе человека, который взвалил на себя непосильную ношу и которому очень сильно нужны забота и ласка. В противном случае этот человек может просто не выдержать. Поэтому психолог советует поработать над самооценкой.

Кроме того, изменить жизнь может помочь правильное расписание. Постарайтесь планировать свои дела заранее и фиксировать их в ежедневнике и календаре. И обязательно прописывайте время на себя — например, что пойдете в 19 часов на урок танцев или просто полежите на диване и почитаете книгу. Относитесь к отдыху как к важному делу, которое нельзя переносить без веских причин.

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Будет непросто

Как отмечает Лабковский, поначалу будет сложно приучить себя жить по-новому. Старые привычки могут быть слишком сильны.

И некоторое время вы наверняка будете саботировать процесс: мол, ну как я могу пойти отдыхать, у меня много важных дел по работе и вообще лучше дома убраться. Однако важно научиться следить за своими реакциями и вовремя расставлять приоритеты.

Еще один важный пункт — начать делегировать часть своих дел. Например, если ваши дети достаточно взрослые, подумайте: так ли надо делать с ними уроки?

Не стесняйтесь просить помощи у домашних и друзей. Нет ничего стыдного в том, чтобы заручиться поддержкой близких, подчеркивает специалист.

Кстати

Иногда признаком, что вам пора отдохнуть, может стать сильное раздражение и вспышки агрессии. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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