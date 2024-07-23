У взрослого современного человека, как правило, времени всегда в обрез. Работа, домашние дела, забота о детях и родственниках… Расписание такое плотное, что даже на сон порой не удается выделить достаточно часов.
Как при таком режиме жизни выкроить время на себя? Несколько дельных советов в своем
Почему так происходит
Вы наверняка слышали правило: надевайте маску на себя, потом на ребенка. Часто в стремлении быть хорошим родителем, хорошей дочерью, хорошим сотрудником мы ставим себе едва выполнимые задачи, а потом едва имеем силы, чтобы рухнуть в кровать и поспать хотя бы парочку часов.
А потом еще терзаем себя мыслями: вдруг все-таки делаем слишком мало? Вдруг недостаточно осчастливили всех родных, вдруг плохо выполняем обязанности на работе? И с этим чувством вины начинаем наваливать на свои плечи еще больше обязанностей и задач.
Полюбите себя и составьте список
Лабковский напоминает: мир вокруг не рухнет, если вы возьмете паузу и подумаете о своих потребностях. Попробуйте на деле полюбить себя и со стороны взглянуть на ситуацию.
Рассмотрите в себе человека, который взвалил на себя непосильную ношу и которому очень сильно нужны забота и ласка. В противном случае этот человек может просто не выдержать. Поэтому психолог советует поработать над самооценкой.
Кроме того, изменить жизнь может помочь правильное расписание. Постарайтесь планировать свои дела заранее и фиксировать их в ежедневнике и календаре. И обязательно прописывайте время на себя — например, что пойдете в 19 часов на урок танцев или просто полежите на диване и почитаете книгу. Относитесь к отдыху как к важному делу, которое нельзя переносить без веских причин.
Будет непросто
Как отмечает Лабковский, поначалу будет сложно приучить себя жить по-новому. Старые привычки могут быть слишком сильны.
И некоторое время вы наверняка будете саботировать процесс: мол, ну как я могу пойти отдыхать, у меня много важных дел по работе и вообще лучше дома убраться. Однако важно научиться следить за своими реакциями и вовремя расставлять приоритеты.
Еще один важный пункт — начать делегировать часть своих дел. Например, если ваши дети достаточно взрослые, подумайте: так ли надо делать с ними уроки?
Не стесняйтесь просить помощи у домашних и друзей. Нет ничего стыдного в том, чтобы заручиться поддержкой близких, подчеркивает специалист.
Кстати
Иногда признаком, что вам пора отдохнуть, может стать сильное раздражение и вспышки агрессии. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.