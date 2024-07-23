Кроме того, изменить жизнь может помочь правильное расписание. Постарайтесь планировать свои дела заранее и фиксировать их в ежедневнике и календаре. И обязательно прописывайте время на себя — например, что пойдете в 19 часов на урок танцев или просто полежите на диване и почитаете книгу. Относитесь к отдыху как к важному делу, которое нельзя переносить без веских причин.