Главный секрет натуральности — в природной пропорции бюста. Объем должен распределяться чуть-чуть неравномерно: 45% — над соском, 55 % — под ним. Если при операции соотношение соблюдено и нет видимых рубцов, неспециалист вряд ли заподозрит пластику. Противоположный эффект производит грудь в форме двух шаров: ее очертания наверняка бросятся в глаза и наведут на мысли о хирургическом вмешательстве.
Однако принцип 45/55 — далеко не единственный фактор естественности. Существует множество нюансов, которые хирург учитывает, чтобы грудь выглядела «как своя». Но прежде всего — как и с любой пластической операцией — требуется ответить на вечный вопрос: чего хочет женщина?
«По моим наблюдениям, примерно половина пациенток приходит с запросом на натуральную грудь, — говорит Елена Сухопарова. — Часто бывает и так: женщина думает, что ей хочется получить вау-формы, а начинает смотреть фото и понимает, что ее эстетика — естественный внешний вид. Поэтому я всегда прошу пациенток до приема изучить фотографии моделей топлес и понять, какая грудь нравится. Снимки „до и после“, которые делают пластические хирурги, тут не подходят. Они показывают только часть тела — непонятно соотношение молочных желез и остальной фигуры».
Первичная консультация: чего ожидать
Во время приема врач, в первую очередь, постарается определить запрос пациентки: понять, что она хочет получить. Затем обязательно соберет все медицинские данные, касающиеся ее здоровья вообще и состояния молочных желез в частности. Потом проводит осмотр и выполняет ряд измерений, чтобы определить желаемую форму импланта и рассчитать его объем, а также понять нужны ли дополнительные вмешательства: например, подтяжка или липофиллинг.
Елена Сухопарова рекомендует пациенткам взять с собой на консультацию две вещи: «Во-первых, нужно принести фотографию желаемой груди, а лучше — несколько. Но непременно без белья, потому что оно меняет форму, это всем известно. Во-вторых, запишите дома в телефон все вопросы, которые у вас есть, и не стесняйтесь задавать их во время приема. Даже если они вам кажутся смешными или глупыми. Когда речь идет о здоровье, мелочей не бывает, так что не бойтесь спрашивать».
Красота по плану: индивидуальный подход
Чтобы результат пластики получился естественным для конкретной женщины, специалист учитывает особенности ее тела. Именно они диктуют выбор импланта и предпочтительные хирургические техники. Тут имеют значение рост, обхват бедер и талии, размер и форма грудной клетки. Например, если она округлая (бочкообразная), то технически невозможно сделать узкую ложбинку в зоне декольте.
Планируя операцию, врач определяет исходную форму молочных желез, которые могут быть либо круглыми, либо вытянутыми (тубулярными). Для наглядности их можно сравнить с бокалами для шампанского: первый тип похож на плоские чаши с широким дном, второй — на узкие цилиндрические «флюты». Для каждой формы — свои методики пластики.
Кроме этого, большую роль играет так называемая посадка груди, то есть расположение желез на грудной клетке: высокое или низкое. Обязательно принимается во внимание птоз тканей («сползание» груди) и степень асимметрии, которая в той или иной мере есть у каждой.
«Идеальный кандидат на пластику — это высокогрудая женщина с круглой грудью без птоза. Но и для остальных вариантов, конечно, подбирают сочетание методов, которое позволяет достичь желаемых результатов», — отмечает хирург.
Современные импланты: факты и мифы
Для естественности во время пластики используют анатомические модели, которые повторяют природную пропорцию 45/55. Кроме того, их производят с учетом роста пациенток: есть варианты для женщин высоких, среднего роста и миниатюрных.
Современные хирурги обычно работают с имплантами четвертого поколения, состоящими из когезивного (нетекучего) силиконового геля и многослойной оболочки. У более ранних было меньше слоев в оболочке, а заполняли их жидким силиконом. Также часто использовались в прошлом и до сих пор встречаются модели с физиологическим раствором внутри.
Несмотря на постоянное совершенствование медицинских технологий, импланты окружены множеством очень живучих мифов. «Говорят, что они холодные, и поэтому грудь тоже всегда холодная, что булькают при движении, что взрываются в самолете. Не буду отрицать: имплант — это инородное тело, и принимать решение о его установке надо очень продуманно и осознанно, а не под воздействием эмоций. Тогда никакие мифы не помешают», — уверена Елена.
Одно из распространенных заблуждений касается замены имплантов: якобы это надо делать каждые 10 лет. В действительности решение о замене или ревизии (коррекции результатов изначальной операции) принимается исключительно по показаниям. Если женщине нравятся форма и размер груди, нет боли, деформации и на УЗИ все в порядке, то менять ничего не придется.
Психология перемен: для других или для себя?
По наблюдениям Елены Сухопаровой, женщины моложе тридцати нередко делают пластику груди ради окружающих: чтобы быть красивее подруг, чтобы производить впечатление на мужчин и т.д. Те, кто постарше, чаще идут на операцию потому, что хотят нравиться себе.
«Если решение принималось самостоятельно и осознанно, пластика груди действительно улучшает качество жизни, — считает Елена. — От пациенток я слышу, что проходят комплексы, заметно возрастает уверенность в себе, способность наслаждаться жизнью и любить себя. Ну и увеличивается привлекательность в глазах противоположного пола. Согласитесь, это бодрит».
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