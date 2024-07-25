В Китае обнаружили смертельно опасный грибок-мутант, который заражает людей

Одна из проб с новым грибком принадлежала 61-летнему мужчине, он попал в больницу еще в 2013 году. Второй образец был взят у 85-летнего мужчины, который в 2016 году попал в реанимацию в Тяньцзине. Оба пациента скончались в реанимации.