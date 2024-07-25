В Китае обнаружили смертельно опасный грибок-мутант, который заражает людей

Исследователи из Китая обнаружили ранее неизвестную грибковую инфекцию, которая провоцирует летальный исход. Об этом
Эксперты изучили образцы грибков, которые взяли у жителей Китая в период с 2009 по 2019 год. Все люди проживали в разных регионах страны. Всего было проанализировано 27 100 штаммов.
Среди всех образцов ученые обнаружили две пробы, которые содержали неизвестный ранее грибок. Он получил название Rhodosporidiobolus fluvialis.
Одна из проб с новым грибком принадлежала 61-летнему мужчине, он попал в больницу еще в 2013 году. Второй образец был взят у 85-летнего мужчины, который в 2016 году попал в реанимацию в Тяньцзине. Оба пациента скончались в реанимации.
«R. fluvialis был обнаружен в крови двух не связанных между собой пациентов, которые помимо заражения грибком имели серьезные сопутствующие заболевания», — говорят ученые.
Мужчинам давали противогрибковые препараты, однако они не помогли спасти им жизнь: Rhodosporidiobolus fluvialis оказался устойчив к этим лекарствам.
Исследователи не уверены, что именно грибок спровоцировал летальный исход. Однако они назвали открытие патогена «плохим предзнаменованием».
Чтобы проверить, как ведет себя патоген в организме, исследователи заразили новым грибком мышей. Он начал мутировать моментально: при температуре 37 градусов (близкой к человеческой) темпы роста оказались в 21 раз выше, чем при комнатной.
На основе эксперимента ученые сделали вывод, что глобальное потепление способствует эволюции новых смертельно опасных патогенов.
Однако другие эксперты не видят в новом грибке потенциальной угрозы.
«В Китае есть неисследованные среды, где обитают эти дрожжи. Этим двум пациентам не повезло, и они подверглись их воздействию. Пока нет никаких доказательств того, что новый грибок распространится среди населения», — заявил профессор эпидемиологии Мэтью Фишер.
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