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В Китае обнаружили смертельно опасный грибок-мутант, который заражает людей

Ученым ранее не приходилось сталкиваться с таким штаммом грибка. Эксперты считают, что это открытие — «плохое предзнаменование».

25 июля 20245
В Китае обнаружили смертельно опасный грибок-мутант, который заражает людей
Источник:

freepik

Исследователи из Китая обнаружили ранее неизвестную грибковую инфекцию, которая провоцирует летальный исход. Об этом сообщает издание Livescience.

Эксперты изучили образцы грибков, которые взяли у жителей Китая в период с 2009 по 2019 год. Все люди проживали в разных регионах страны. Всего было проанализировано 27 100 штаммов.

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Среди всех образцов ученые обнаружили две пробы, которые содержали неизвестный ранее грибок. Он получил название Rhodosporidiobolus fluvialis.

Одна из проб с новым грибком принадлежала 61-летнему мужчине, он попал в больницу еще в 2013 году. Второй образец был взят у 85-летнего мужчины, который в 2016 году попал в реанимацию в Тяньцзине. Оба пациента скончались в реанимации.

«R. fluvialis был обнаружен в крови двух не связанных между собой пациентов, которые помимо заражения грибком имели серьезные сопутствующие заболевания», — говорят ученые.

Мужчинам давали противогрибковые препараты, однако они не помогли спасти им жизнь: Rhodosporidiobolus fluvialis оказался устойчив к этим лекарствам.

Исследователи не уверены, что именно грибок спровоцировал летальный исход. Однако они назвали открытие патогена «плохим предзнаменованием».

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Чтобы проверить, как ведет себя патоген в организме, исследователи заразили новым грибком мышей. Он начал мутировать моментально: при температуре 37 градусов (близкой к человеческой) темпы роста оказались в 21 раз выше, чем при комнатной.

На основе эксперимента ученые сделали вывод, что глобальное потепление способствует эволюции новых смертельно опасных патогенов.

Однако другие эксперты не видят в новом грибке потенциальной угрозы.

«В Китае есть неисследованные среды, где обитают эти дрожжи. Этим двум пациентам не повезло, и они подверглись их воздействию. Пока нет никаких доказательств того, что новый грибок распространится среди населения», — заявил профессор эпидемиологии Мэтью Фишер.

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Автор текста:Софья Хромова
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