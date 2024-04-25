Научно подтверждено: онколог ФМБА назвала 7 вирусов, которые могут вызвать рак

Подхватил вирус и получил онкологию? Такое развитие событий вполне возможно. Но речь идет далеко не обо всех вирусах. И даже при заражении ими человека не факт, что разовьется рак. Но предупрежден — значит вооружен.
Онколог ФМБА, основываясь на научных данных, рассказала «Доктору Питеру», какие вирусы способны вызывать раковые заболевания.
Онколог, кандидат медицинских наук, заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) ФНКЦ ФМБА России
Эти вирусы способны вызывать рак
Вирус папиллома человека
«Вирусов папилломы человека множество, но лишь некоторые из ее представителей способны вызвать рак, — объясняет врач-онколог ФМБА Ирина Олейникова. — Особенно опасны типы 16 и 18. Они передаются половым путем. Чаще всего иммунная система человека справляется с ними без негативных последствий. Однако, если организм ослаблен длительным гормональным лечением, химиотерапией или у пациента имеется сахарный диабет, риск развития рака возрастает. ВПЧ может вызывать онкологию шейки матки, влагалища, полового члена, вульвы, анального канала, ротоглотки. Эффективным способом профилактики является вакцинация против вируса — девушек до 26 лет и юношей до 21 года.
Вирус гепатита B и С
«Вирусы гепатита B и C часто становятся причиной злокачественного поражения печени. Инфицирование происходит в результате инъекций нестерильными иглами, при переливании зараженной крови, половым путем», — рассказывает Ирина Олейникова.
Вирус герпеса 8-го типа
Люди с нормальным иммунитетом часто лишь носители вируса герпеса 8-го типа. На фоне иммунодефицитных состояний он активизируется и может вызывать раковые заболевания кожи, лимфатической системы и внутренних органов. Онкологические заболевания, вызванные вирусом герпеса 8-го типа, часто встречаются у больных СПИДом. Инфекция передается половым путем, через кровь и слюну.
Вирус Эпштейна — Барра
Вирус Эпштейна — Барра можно обнаружить в организме большинства людей. При ослаблении иммунитета он проявляется в форме острой респираторной инфекции. Переболевший человек может быть заразен. Вирус передается воздушно-капельным, оральным путем и через кровь. Может спровоцировать некоторые виды опухолей лимфатических и мягких тканей, а также носоглотки.
Вирус Т-клеточного лейкоза взрослых
«Вирус Т-клеточного лейкоза взрослых поражает лейкоциты. Лейкоз, вызванный данным вирусом, чаще встречается у людей старше 50 лет, — продолжает врач-онколог. — Помимо крови постепенно поражаются кожа, органы и костная ткань. Вирус может передаваться от матери к ребенку при прохождении через родовые пути или грудном вскармливании, во время инъекций, при переливании крови, трансплантации органов, половым путем».
Полиомавирус клеток Меркеля
Источник развития карциномы — раковой опухоли кожи. Она чаще встречается у пациентов в пожилом возрасте. Спровоцировать болезнь может иммунодефицит, длительное воздействие ультрафиолета, пересадка органов.
«При наличии сильного иммунитета у человека клетки вирусов уничтожаются защитными механизмами. Для профилактики важно исключить канцерогенные продукты из питания, следить за весом, сохранять физическую активность и соблюдать режим сна и отдыха», — резюмирует врач.