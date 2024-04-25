Научно подтверждено: онколог ФМБА назвала 7 вирусов, которые могут вызвать рак

«Вирусов папилломы человека множество, но лишь некоторые из ее представителей способны вызвать рак, — объясняет врач-онколог ФМБА Ирина Олейникова. — Особенно опасны типы 16 и 18. Они передаются половым путем. Чаще всего иммунная система человека справляется с ними без негативных последствий. Однако, если организм ослаблен длительным гормональным лечением, химиотерапией или у пациента имеется сахарный диабет, риск развития рака возрастает. ВПЧ может вызывать онкологию шейки матки, влагалища, полового члена, вульвы, анального канала, ротоглотки. Эффективным способом профилактики является вакцинация против вируса — девушек до 26 лет и юношей до 21 года.