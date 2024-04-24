Вот так надо брызгать спрей в нос: лор Палажук раскрыла секрет, который вы могли не знать

Хоть к насморку многие и относятся легко, не считая его опасным, явление это весьма неприятное, а иногда и вовсе мучительное. Часто его не лечат, а лишь используют сосудосуживающие спреи, чтобы легче дышалось. Однако брызгать такие капли на протяжении всего насморка категорически нельзя. От них может развиться лекарственная зависимость, с которой очень сложно справиться: без капель человек просто не сможет нормально дышать носом. У некоторых это может продолжаться 10-15 лет, а у кого-то и всю жизнь. Поэтому перед использованием внимательно почитайте инструкцию — обычно такие средства не рекомендуется применять дольше 5-7 дней подряд.