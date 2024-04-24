Вот так надо брызгать спрей в нос: лор Палажук раскрыла секрет, который вы могли не знать

Лор-врач Ольга Палажук рекомендует брызгать спрей в нос крест-накрест. Это когда правой рукой брызгаете в левую ноздрю, а левой — в правую. Зачем нужны такие сложности?
По словам специалиста, все воспалительные процессы в полости носа проходят на боковой стенке. Самый простой способ доставить туда лекарство — это как раз брызгать спрей крест-накрест.
«Струю спрея надо направлять от середины наружу. Условный ориентир — внешний угол глаза», —
При обычном способе впрыскивания лекарство чаще всего попадает на носовую перегородку. Использование же принципа «крест-накрест» при орошении слизистой носа спреем, по словам оториноларинголога, защищает от:
травм слизистой перегородки носа;
носовых кровотечений;
сухости и корок в носу.
Семь дней или неделя?
Слышали, наверное, поговорку: если насморк лечить, он пройдет через семь дней, а если не лечить, то через неделю: Но есть ли какая-то медицинская норма, как быстро должен проходить ринит?
Как объясняла ранее врач-оториноларинголог Екатерина Приказа, ринит бывает аллергическим или инфекционным. Последний развивается на фоне вирусной или бактериальной инфекции. По словам врача, именно инфекционный ринит в острой форме — один из главных симптомов ОРВИ, с которыми мы часто сталкиваемся в холодное время года. И в норме такой насморк не должен продолжаться более 7-14 дней.
Хоть к насморку многие и относятся легко, не считая его опасным, явление это весьма неприятное, а иногда и вовсе мучительное. Часто его не лечат, а лишь используют сосудосуживающие спреи, чтобы легче дышалось. Однако брызгать такие капли на протяжении всего насморка категорически нельзя. От них может развиться лекарственная зависимость, с которой очень сложно справиться: без капель человек просто не сможет нормально дышать носом. У некоторых это может продолжаться 10-15 лет, а у кого-то и всю жизнь. Поэтому перед использованием внимательно почитайте инструкцию — обычно такие средства не рекомендуется применять дольше 5-7 дней подряд.
Если же вы заметили, что простуда прошла, а нос без сосудосуживающих капель не дышит, запишитесь на прием к лор-врачу.
Как справиться с лекарственной зависимостью? Ранее врачи рассказывали о пяти способах, которые можно попробовать.