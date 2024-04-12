Видео врача: «Как остановить кровь из носа?»

Кровь из носа идет необязательно из-за травмы или механического повреждения слизистой, хоть это одни из самых частых причин. Иногда для этого достаточно всего лишь сильно высморкаться. А у некоторых причиной носового кровотечения могут стать, например, скачки давления, опухоли в полости носа, гормональный дисбаланс.
Независимо от того, что вызвало проблему, важно как можно скорее остановить кровотечение. Чаще всего можно обойтись без помощи врачей. Главное, не допускать типичные ошибки — не запрокидывать голову и не ложиться. Как ранее рассказывала врач-оториноларинголог Светлана Марнова, в противном случае кровь может хлынуть по задней стенке глотки в пищевод, далее в желудок, вызвав тошноту или даже рвоту. В таком положении кровь также может попасть и в дыхательные пути.
Если же кровотечение достаточно сильное, можно потерять много крови. Поэтому звоните в скорую, если:
крови льется намного больше, чем при обычном носовом кровотечении;
кровь не остановить дольше 15 минут;
вам сложно дышать;
появилась кровавая рвота из-за того, что вы проглатываете кровь;
кровотечение повторяется несколько раз в течение суток;
кровотечение началось после удара по голове;
есть нарушения свертываемости крови.
Как же правильно остановить кровь из носа, рассказал в этом видео Александр Чернышев, заведующий оториноларингологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы.
К слову
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