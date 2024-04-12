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Видео врача: «Как остановить кровь из носа?»

Носовое кровотечение — нередкое явление, и возникать оно может по разным причинам. Но остановить его бывает не так-то просто. А многие к тому же делают это неправильно.

12 апреля 2024
кровь из носа, как остановить кровь из носа
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Кровь из носа идет необязательно из-за травмы или механического повреждения слизистой, хоть это одни из самых частых причин. Иногда для этого достаточно всего лишь сильно высморкаться. А у некоторых причиной носового кровотечения могут стать, например, скачки давления, опухоли в полости носа, гормональный дисбаланс.

Независимо от того, что вызвало проблему, важно как можно скорее остановить кровотечение. Чаще всего можно обойтись без помощи врачей. Главное, не допускать типичные ошибки — не запрокидывать голову и не ложиться. Как ранее рассказывала врач-оториноларинголог Светлана Марнова, в противном случае кровь может хлынуть по задней стенке глотки в пищевод, далее в желудок, вызвав тошноту или даже рвоту. В таком положении кровь также может попасть и в дыхательные пути.

Если же кровотечение достаточно сильное, можно потерять много крови. Поэтому звоните в скорую, если:

  • крови льется намного больше, чем при обычном носовом кровотечении;

  • кровь не остановить дольше 15 минут;

  • вам сложно дышать;

  • появилась кровавая рвота из-за того, что вы проглатываете кровь;

  • кровотечение повторяется несколько раз в течение суток;

  • кровотечение началось после удара по голове;

  • есть нарушения свертываемости крови.

Как же правильно остановить кровь из носа, рассказал в этом видео Александр Чернышев, заведующий оториноларингологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы.

К слову

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Автор текста:Анастасия Романова
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