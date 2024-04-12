Видео врача: «Как остановить кровь из носа?»

Независимо от того, что вызвало проблему, важно как можно скорее остановить кровотечение. Чаще всего можно обойтись без помощи врачей. Главное, не допускать типичные ошибки — не запрокидывать голову и не ложиться. Как ранее рассказывала врач-оториноларинголог Светлана Марнова, в противном случае кровь может хлынуть по задней стенке глотки в пищевод, далее в желудок, вызвав тошноту или даже рвоту. В таком положении кровь также может попасть и в дыхательные пути.