Почти у 70% людей кровотечение из носа возникает как результат механической травмы и повреждения сосудов слизистой носа. Но необязательно это должен быть удар по носу или внешняя травма. Возможно и неосторожное, слишком сильное, резкое высмаркивание, также попытки ковырять в носу инородными предметами или острыми длинными ногтями. В редких случаях причины кровотечений более серьезные, связанные с серьезными заболеваниями, патологическими состояниями или опухолевыми процессами.
Для большинства из нас носовое кровотечение опасности не представляет, поскольку мы теряем совсем немного крови. Но если кровь все еще идет спустя 10-15 минут, ее не удается остановить привычными и подручными методами, стоит обратиться за помощью к медикам, вызвав скорую помощь. Иначе можно потерять много крови. Подробнее о проблеме и способах остановки кровотечения «Доктору Питеру» рассказала ЛОР-врач, фониатр Марнова Светлана.
ТОП-9 причин носовых кровотечений
Кровотечение из носа — частое явление в жизни. Хотя бы раз в жизни почти каждый сталкивался с подобным явлением, в том числе — в детстве или юности. Выглядит это примерно одинаково у всех, а вот причины могут быть абсолютно разные.
Эксперты выделяют своеобразный топ причин носовых кровотечений:
Механическое раздражение слизистой оболочки — особенно этим страдают любители ковырять в носу.
Различные травмы носа — прямой удар по переносице, падения с травмой носа, драки.
Побочное явление при приеме некоторых лекарственных препаратов.
Инфекционные заболевания. Проблема формируется в основном за счет отека в полости носа — происходит микроразрыв сосудов и как следствие кровотечение.
Нарушение анатомии носа — преимущественно это искривление носовой перегородки.
Объемные образования полости носа.
Резкое повышение артериального давления — сосуды могут просто не выдерживать нагрузки, лопаются.
Серьезные болезни крови с нарушением свертывания — гемофилия, болезнь Рандю-Ослера.
Некоторые эндокринные заболевания.
Кровотечение может быть от незначительного, буквально несколько капель крови, до сильного, с высокой кровопотерей и угрозой для здоровья, а без адекватной помощи — даже и для жизни.
Останавливаем кровь: главная ошибка
Независимо от причины, носовое кровотечение важно купировать. Но есть одна очень серьезная ошибка, которую мы совершаем буквально рефлекторно. Мы запрокидываем голову назад, еще и прикрывая ноздри или даже затыкая их. Так делать нельзя.
Голова человека с носовым кровотечением не должна быть запрокинута, иначе кровь хлынет по задней стенке глотки в пищевод, далее желудок, может возникнуть тошнота или даже рвота.
Алгоритм остановки кровотечения
Если началось кровотечение, нужно сесть или встать, наклонив голову вперед. На заднюю поверхность шеи можно положить холод, в нос уложить вату, крылья носа прижать к перегородке носа. Кровь не нужно глотать — ее нужно все время сплевывать!
Если кровотечение остановилось — необходимо обратиться в поликлинику к ЛОР-врачу. Доктор проведет осмотр и уточнит причину появления крови. Если кровотечение не останавливается — вызывайте скорую помощь. Сотрудники скорой помощи оценят состояние, и при необходимости, доставят вас в стационар. В стационаре проведут переднюю тампонаду, после чего назначат лечение и нужные обследования.
Случай из практики
«В один из теплых летних дней ко мне на прием попала приятная женщина. После курса химиотерапии ввиду наличия онкологического заболевания женщина отметила сильную сухость в носу. После самостоятельного удаления корок из носа возникло кровотечение. Хотя кровотечение быстро остановилось, но это напугало мою пациентку, она обратилась ко мне на прием, я назначила увлажняющие растворы, мазевые аппликации.
Дополнительно ей было рекомендовано наладить влажность в помещении, в котором она проводит больше всего времени и уже через несколько дней дискомфорт в носу пропал. Обращайтесь к врачу своевременно, чтобы у врача была возможность улучшить ваше состояние в короткие сроки», — резюмирует эксперт.
Что делают в стационаре
В зависимости от причины тактика остановки кровотечения может немного различаться. Если дом кровь не останавливается (особенно, при наличии травмы носа), нужно отправляться в стационар. Если это повреждение достаточно крупного сосуда, проводят переднюю тампонаду носа. Кроме того, врач может провести остановку кровотечения, применяя электрокоагуляцию или химические вещества. Ими прижигается кровоточащая область. Дополнительно могут быть рекомендованы гемостатические препараты, средства, повышающие свертывание.
Если это тяжелые кровотечения из носа, могут потребоваться хирургические вмешательства. А затем, ели дело не в травме носа, необходимо обследование и назначение лечения для той патологии, которая вызвала кровотечение. Например, если это гипертония, нужно будет снижать давление за счет препаратов.