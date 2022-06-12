Идет кровь из носа: что можно и нельзя делать при носовом кровотечении

Падения, конфликты, когда в ход идут кулаки, ДТП — ситуаций, при которых возможны травмы носа с возникновением кровотечений множество. Первое, что мы делаем, это запрокидываем голову назад. Но стоп, так делать нельзя!