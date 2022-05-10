Как живут люди с гемофилией в России

К сожалению, не во всех уголках нашей страны пациенты могут пройти адекватное обследование, а иногда — получить адекватное лечение. В крупных городах — Москве, Петербурге и т.д. — есть широкие возможности не только для обеспечения лекарствами, но и для обучения квалифицированных кадров. В регионах часто бывает так, что пациентов не обеспечивают лечением так, как нужно, хотя у них для этого тоже есть все условия.

Каждый год все регионы страны подают заявки для обеспечения пациентов дорогостоящими препаратами по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий». Если заявка составлена правильно, то регион обязательно получит то количество препаратов, которое нужно пациентам.

Однако почему-то остаются регионы, где люди все равно сталкиваются со сложностями в получении необходимого лечения, некоторые даже вынуждены переезжать в крупные города.

Кроме того, в некоторых регионах страдает и лабораторная диагностика. Есть опасения, что могут возникнуть проблемы даже в лабораториях хорошего уровня из-за санкций и возможных перебоев с поставками реактивов. В нашей стране имеются отечественные реактивы, но они могут использоваться не на всех приборах.

Но все-таки хочется закончить на оптимистичной ноте: были в жизни наших пациентов и более сложные времена. Однако черная полоса рано или поздно заканчивается — и наступает белая.