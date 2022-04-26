Почему повышены или понижены лейкоциты в крови: гематолог назвала причины

Лейкоциты или белые кровяные тельца — это компоненты крови, поддерживающие иммунитет человека. Они помогают нашему организму бороться с вирусами, бактериями и инфекциями. Этот тип клеток вырабатывается костным мозгом человека. На лейкоциты приходится всего около 1% общего объема нашей крови.

Выделяют три вида белых кровяных телец. Лимфоциты формируют иммунную систему. Моноциты очищают организм от инородных микроорганизмов и отмирающих клеток. Третий вид — это гранулоциты, которые также делятся на три типа:

Нейтрофилы борются с бактериями и грибками.

Базофилы участвуют в иммунной реакции организма.

Эозинофилы защищают от инфекций, вызванных паразитами. А также являются маркерами аллергической реакции: они увеличиваются при аллергии или в преддверии ее начала.

Зачем нужно сдавать анализ на лейкоциты в крови, «Доктор Питер» уточнил у гематолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидата медицинских наук, доцента Рамили Голубенко.