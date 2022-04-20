Ежегодно 20 апреля в России отмечается День донора. Но несмотря на то, что процедура сдачи крови довольно безобидна и проста, у многих к донорству предвзятое отношение — часто люди боятся чем-то «заразиться», их пугает бюрократия — необходимость заполнять бумажки при подготовке к процедуре, они боятся плохого самочувствия.

Но донорство — это не вредно, а даже полезно, если человек здоров, уверяют врачи.