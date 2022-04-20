Ежегодно 20 апреля в России отмечается День донора. Но несмотря на то, что процедура сдачи крови довольно безобидна и проста, у многих к донорству предвзятое отношение — часто люди боятся чем-то «заразиться», их пугает бюрократия — необходимость заполнять бумажки при подготовке к процедуре, они боятся плохого самочувствия.
Но донорство — это не вредно, а даже полезно, если человек здоров, уверяют врачи.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Процедура активизирует иммунную систему, ускоряет обновление крови, — комментирует к.м.н., врач-педиатр, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.
Я сама сдавала кровь регулярно, когда училась в медицинском институте.
Чем полезно донорство
- Человек, который регулярно сдает кровь, обеспечивает себе «иммунитет» от возможной кровопотери, - объясняет врач Ирина Юзуп. — Привыкая к регулярной сдаче 300-400 мл, донор легко справится с подобной кровопотерей при несчастном случае.
Кроме того, процедура действительно «обновляет» кровь.
- Утерянные миллилитры быстро регенерируются, что ускоряет метаболизм человека, стимулирует работу всего организма, да и в целом, молодит организм, — говорит эксперт.
Также регулярная сдача крови считается профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
- У мужчин-доноров риск возникновения инфаркта намного ниже, чем у мужчин, не сдающих кровь, — рассказала Ирина Юзуп.
Становясь на путь донорства, человек проходит регулярные осмотры и проверки здоровья.
- Это помогает контролировать показатели крови, отслеживать жизненно важные коэффициенты (уровень гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и др.). Также донор обязательно проходит исследование на вирусы гепатита и ВИЧ, — поясняет эксперт. — Донор также должен следить за питанием и быть достаточно физически активным. Что также полезно для здоровья.
Но к донорству есть и противопоказания, предупреждает врач.
- Минимальный вес донора должен быть от 55 кг, возраст — от 18 до 55 лет, отсутствие перенесенных и активных вирусных инвазий, правильные показатели крови, — говорит эксперт. — Часто донорами не могут стать люди с любыми хроническими заболеваниями ЖКТ, опорно-двигательной системы. Если у вас есть сомнения на счет того, можете ли вы стать донором, лучше обратиться к терапевту и лечащему врачу для уточнения.
Перед донорством следует:
сдать общий анализ крови,
проверить уровень гемоглобина,
эритроциты,
белую кровь,
исключить инфекционные заболевания (СПИД, гепатиты).
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о группах крови и их связи с развитием самых разных заболеваний. Так, есть данные о том, люди с какой группой крови чаще заражаются коронавирусом. Также профессор Подхомутников ранее уточнил, как группа крови связана с болезнями сердца, а Гематолог Ненашева объяснила, как группа крови влияет на спортивные достижения.
Существуют и таки понятия, как универсальный донор — это люди с группой крови 0 (первая) и отрицательным резусом D (встречается лишь в 6,45% случаев) и «золотая группа» крови. Это уникальная кровь с нулевым резус-фактором — Rhnull. В мире насчитывается всего около 43 человек с «золотой кровью».