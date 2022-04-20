Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.

Сахарный диабет часто протекает бессимптомно — человек обращается к врачу, когда уже началась запущенная стадия заболевания. Если смотреть на статистику, то эта патология, равно как деменция и болезни сердца, продолжает атаковать все больше и больше людей, поражая как пожилых, так и молодых. Чтобы обезопасить себя от диабета, надо контролировать сахар в крови, а также следить за образом жизни и рационом, говорят врачи.