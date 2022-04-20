Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.
Сахарный диабет часто протекает бессимптомно — человек обращается к врачу, когда уже началась запущенная стадия заболевания. Если смотреть на статистику, то эта патология, равно как деменция и болезни сердца, продолжает атаковать все больше и больше людей, поражая как пожилых, так и молодых. Чтобы обезопасить себя от диабета, надо контролировать сахар в крови, а также следить за образом жизни и рационом, говорят врачи.
Так, например, о вреде шоколада, пирожных, печенья и прочих сладостей наслышаны многие. Их бесконтрольное поедание может привести не только к диабету, но и разрушить зубы, ухудшить качество кожи, спровоцировать ожирение и другие болезни. К овощам же мы, наоборот, относимся совершенно спокойно: мол, ешь, сколько угодно, никакого вреда не будет. Но не все так просто, говорят врачи. Некоторые овощи могут стать виновниками резкого скачка сахара в крови, если есть их постоянно и в больших количествах.
Речь идет о:
кукурузе;
картофеле;
свекле;
моркови;
пастернаке (он относится к семейству сельдереевых, это растение с толстым сладковатым и приятно пахнущим корнем).
Дело в том, что именно у этих овощей высокий гликемический индекс.
Справка:
ГИ — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем он выше, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня. Шкала гликемических индексов строится относительно глюкозы — ее ГИ равен 100.
Регулируя уровень глюкозы, мы улучшаем работоспособность и увеличиваем запасы энергии: повысив процент сахара, чувствуем себя бодрыми и энергичными. Если уровень глюкозы становится низким — чувствуем упадок сил и голод. Когда уровень глюкозы превышает норму и становится максимальным, организм откладывает ее избыток, превращая в жир.
Выделяют следующие группы продуктов:
Низкий ГИ (меньше 40)
Средний ГИ (от 40 до 70)
Высокий ГИ (выше 70)
«Продукты с высоким ГИ могут заставить организм попытаться произвести всплеск инсулина, чтобы правильно переработать быстрые углеводы. Это может спровоцировать голод в короткие сроки», — цитирует британское издание
Особенно опасно увлекаться картофелем, морковью, кукурузой, свеклой и пастернаком людям, которым уже поставили диагноз «сахарный диабет», поскольку у них способность организма контролировать уровень глюкозы в крови снижена или отсутствует.
Важно запомнить: продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны. Так, например, арбуз и пастернак считаются продуктами с высоким гликемическим индексом, а шоколадный торт имеет более низкое значение ГИ.
Чаще всего к развитию сахарного диабета 2 типа приводят:
избыточное питание, высококалорийное, с большим количеством углеводов;
ожирение;
малоподвижный образ жизни;
злоупотребление алкоголем.
О том, можно ли вылечить сахарный диабет, как проявляется состояние «преддиабета» и можно ли людям с этим диагнозом хотя бы изредка есть сладкое, можно прочитать ЗДЕСЬ.