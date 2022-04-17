Как нелеченые зубы разрушают почки, сердце и суставы и почему обычный кариес может вас убить

Травма зуба

Казалось бы, ну что такого страшного в сломанном зубе? Может, выглядит не слишком красиво, но в целом-то разве это может быть опасно? Может, еще как!

- Острый несанированный край зуба приводит к хронической травме, лейкоплактии (это заболевание, характеризующееся ороговением покровного эпителия в слизистых оболочках) и малигнизации процесса, то есть перехода доброкачественных клеток в злокачественные. Некоторые формы лейкоплактии могут существовать годами и никак не беспокоить, но в любой момент процесс может стать злокачественный — и привести к онкологии, — говорит стоматолог Дмитрий Юдин. — Рак головы, шеи, полости рта не только мешает человеку есть, пить и говорить, но так же деформирует и обезображивает лицо.

Процесс восстановления в случае победы над болезнью занимает годы, отнимает много сил, и рассчитывать на полную реабилитацию часто не представляется возможным. Так что соблюдение элементарных правил гигиены полости рта и своевременный качественный уход за зубами действительно могут спасти вам жизнь, — подчеркивает специалист.