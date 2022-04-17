Как нелеченые зубы разрушают почки, сердце и суставы и почему обычный кариес может вас убить

Обычно стоматологические проблемы ассоциируют с сильной болью, неприятными ощущениями во время лечения и эстетическими дефектами. Мало кто относится к ним серьезно: мол, ну поболит зуб, ну поноет десна — ничего, подождет, никто же еще не умирал от этого. В крайнем случае можно же удалить зуб и поставить имплантат. Но так ли это на самом деле?
На самом деле, болезни, связанные с состоянием зубов и полости рта, могут быть очень опасными, вызывать тяжелые осложнения, провоцировать проблемы с другими органами — в общем, приводить к самым печальным последствиям. В том числе и к смерти.
Челюстно-лицевой хирург, стоматолог, реабилитолог, физиотерапевт, зам.главного врача OncoCareClinic 308, врач МНИОИ им. П.А. Герцена, отв.секретарь секции «Онкоскрининг в стоматологии» СтАР, младший научный сотрудник ФМБА России
Травма зуба
Казалось бы, ну что такого страшного в сломанном зубе? Может, выглядит не слишком красиво, но в целом-то разве это может быть опасно? Может, еще как!
- Острый несанированный край зуба приводит к хронической травме, лейкоплактии (это заболевание, характеризующееся ороговением покровного эпителия в слизистых оболочках) и малигнизации процесса, то есть перехода доброкачественных клеток в злокачественные. Некоторые формы лейкоплактии могут существовать годами и никак не беспокоить, но в любой момент процесс может стать злокачественный — и привести к онкологии, — говорит стоматолог Дмитрий Юдин. — Рак головы, шеи, полости рта не только мешает человеку есть, пить и говорить, но так же деформирует и обезображивает лицо.
Процесс восстановления в случае победы над болезнью занимает годы, отнимает много сил, и рассчитывать на полную реабилитацию часто не представляется возможным. Так что соблюдение элементарных правил гигиены полости рта и своевременный качественный уход за зубами действительно могут спасти вам жизнь, — подчеркивает специалист.
Тревожные симптомы:
Неясные боли;
Опухоли или шишки;
Уплотнения;
Странные выделения;
Изменения в размере и цвете пигментных пятен;
Шатающиеся зубы.
Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом»
Парадонтит
Как отмечает стоматолог Владимир Лосев, самые опасные болезни, связанные с зубами — это болезни десен:
- Одним из наиболее распространенных в этом плане заболеваний является пародонтит. Пародонтит может возникать даже при достаточно интрактных, здоровых зубах, когда имеются в наличии все зубы или отсутствует небольшое количество зубов.
В следствие неудовлетворительной гигиены полости рта, при отсутствии посещений врача-гигиениста, при наследственных или общесоматических заболеваниях происходит воспаление пародонта — другими словами, окружающих тканей зуба, например, гингивит. Также не исключено в данном случае образование зубодесневых каналов: в результате зубы приобретают подвижность, и в конечном итоге возникает риск потери всех зубов. У некоторых людей это становится очень серьезной проблемой.
Более того, при наличии подобных симптомов невозможно полноценно заниматься дентальной имплантацией, поскольку воспаление окружающих тканей не дает возможности для интеграции и приживления импланта.
Также возникают большие сложности с восстановлением прикуса у таких пациентов, так как на подвижные зубы невозможно изготовить коронки.
Флегмоны полости рта
Помимо заболеваний пародонта, существуют другие крайне тяжелые заболевания в области головы и шеи, которые могут и зачастую приводят при их неадекватном лечении или отсутствии такового даже к летальным исходам. Речь идет о флегмонах полости рта и окружающих тканей.
Первопричиной данных заболевания является, как правило, обычный кариес, который приводит в случае, если его не лечить, к смерти зуба. В итоге кариозный процесс добирается до пульпы или, как говорят в обиходе, «до нерва». Нерв или пульпа погибают.
При отсутствии адекватного лечения воспалительный процесс проходит дальше в пародонт, начинается периодонтит — воспаление круговой связки зуба. В итоге нелеченый зуб становится причиной того, что в самых разных областях тканей лица и шеи начинают возникать воспалительные процессы.
Гнойное бактериальное воспаление одной области называется абсцессом. Когда абсцесс распространяется на смежные области, он превращается во флегмону.
Одним из опаснейших в этом плане заболеваний является флегмона дна полости рта, которые в запущенном состоянии могут привести к летальному исходу, так как затрагивают не только нижнюю челюсть, но и гортань.
Лечение подобных флегмон не ограничивается полостью рта: приходится делать внешние разрезы на шее и щеках для устранения гноя, чтобы попытаться спасти и вылечить пациента.
Стоматолог общей практики центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
Кариес
Кстати про кариес: он страшен не только из-за риска появления флегмон, рассказывает стоматолог Ольга Кузнецова.
- Кариес очень важно вовремя диагностировать и лечить. Особенно это касается пациентов с заболеваниями почек, суставов, сердца и сосудов.
Почему выделена именно эта группа? Кариес возникает из совокупности факторов, один из них это бактерии, которые ферментируют углеводы до органических кислот и вызывают деминерализацию тканей зуба.
Как мы знаем из научных работ и микробиологических исследований, видовой состав микроорганизмов при кариесе и его осложнениях исчисляется даже не десятками, а сотнями представителей. Один из наиболее опасных представителей — это гемолитический стрептококк. Он имеет в строении белки, которые по структуре похожи на белки тканей сердца, почек и суставов.
При распространении инфекции в организме иммунная система вследствие этой схожести атакует клетками защиты не только саму инфекцию, но и собственные ткани, а именно сердца, почек и суставов.
Осложнения кариеса, пульпит и периодонтит, могут иметь острую, хроническую стадию и стадию обострения. Например, нередко особенно в осенне-зимний период происходит обострение хронического периодонтита, что увеличивает микробную нагрузку и сопровождается ухудшением не только местного, но и общего состояния.
Опасность представляет не только острый процесс, но и хроническая вялотекущая инфекция (кариес, хронический пульпит, хронический периодонтит), которая стимулирует постоянный иммунный ответ. Доказано научными исследованиями: кариес и его осложнения, а также пародонтит ухудшают прогноз у людей с соматическими заболеваниями, — отмечает врач.
Так что нелеченый кариес — это не только неприятный запах изо рта и некрасивые дырки в зубе. Это еще и реальный риск умереть от болезней сердца или почек.
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
Страшные случаи из практики
Как рассказывает стоматолог-хирург Максим Копылов, на практике нередко бывает так: человек страдает из-за серьезной патологии суставов, а в итоге все сводится к проблемам с зубами.
- Пациент страдал от боли в колене. Он регулярно посещал ортопеда, который пытался исправить ситуацию стельками для обуви. Теперь мы знаем, что проблема была в зубах: у пациента с одной стороны отсутствовала группа зубов, соответственно он пережевывал пищу только на одной стороне, что привело к усиленному спазмированию мышц. Спазм этих мышц вызывал спазм мышц шеи.
Если коротко описать ситуацию, голова пациента наклонялась в одну сторону. При наклоне головы, менялось равновесие. Визуально это было едва заметно, но пациент, ощущая этот дисбаланс, поднимал плечо, что привело к спазму мышц плеча. Далее это сказалось на работе таза — таз приподнимался и давал усиленную нагрузку на колено. Таким образом, пациент, мучаясь всю жизнь с коленом, даже не подозревал, что проблема в зубах, — поясняет врач.
Старший хирург центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
Впрочем, порой проблемы с зубами приводят к самым страшным последствиям.
- У молодого (26 лет) человека регулярно болели зубы, но он их не лечил. Однажды у него опять заболел зуб, он по привычке заел боль таблетками. Потом ему стало плохо, мужчина попал в больницу. Стали отказывать внутренние органы. Диагноз: сепсис. Через неделю умер. По итогу: значительное число очагов хронической инфекции (зубов с периодонтитом) разрушило иммунитет и очередное обострение привело к сепсису и полиорганной недостаточности, — рассказывает стоматолог Олег Пономарев.
Так что из-за больных зубов действительно можно умереть. Лучше все-таки сходить к стоматологу.