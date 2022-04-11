Чего категорически нельзя делать, если вам уже исполнилось 60: четыре запрета врача

«Не задумывайтесь о том, как много вам лет — лучше сосредоточьтесь на том, как вы их проживаете». Что вы точно не должны делать после 60 лет — предписания от доктора Форда.