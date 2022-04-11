Старость у каждого своя. Каким человек придет к возрастному рубежу в 60 лет, который по разным классификациям называют поздней зрелостью или старостью, зависит от генетики, пола, образа жизни и наличия хронических заболеваний.
Как можно дольше жить полноценной, здоровой жизнью и не думать о старости помогут 4 правила врача, доктора медицинских наук Дональда Форда. Он
Вести малоподвижный образ жизни
«Нельзя останавливаться», уверен эксперт. Регулярные физические упражнения и хоть какое-то движение в повседневной жизни крайне важны для предотвращения саркопении. Это возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.
Физическая нагрузка — это решение и в том случае, если к 60-ти вы заметно потеряли силу и подвижность.
Рекомендуется сочетать аэробные (ходьба, плавание, велосипед) и силовые упражнения (с гантелями и собственным весом) для поддержания здоровой мышечной массы.
Мало спать
Знаете ли вы, что взрослые, которые спят менее шести часов в сутки, чаще страдают деменцией по сравнению с теми, кто отдыхает ночью не менее 7-8 часов? Эти выводы сделали ученые.
Чтобы наладить сон и справиться с бессонницей, врачи рекомендуют больше находиться на свежем воздухе в светлое время суток — это помогает уснуть вечером. А также за час до сна не есть, чтобы не нагружать организм, и заранее исключить воздействие вредного синего света от экранов телефонов и телевизоров.
Игнорировать здоровье суставов
Артрит — это воспаление одного или нескольких суставов, риск которого с возрастом только возрастает. Ухудшает состояние суставов и то, что с годами в организме выделяется меньшее количество коллагена. А именно он отвечает за подвижность суставов.
Поэтому с возрастом стоит позаботиться о том, чтобы организм сам синтезировал этот важный белок в нужном количестве. Для этого нужно изменить рацион, включив в него некоторые продукты — мясо, костный бульон, холодец, желатин и свежие цитрусовые — они тоже помогут повысить уровень коллагена. К тому же витамин С помогает организму вырабатывать этот белок.
Ученые также доказали, что добавленный в пищу коллаген защищает связки и сухожилия, уменьшает боль в суставах.
Жить по инерции
Активность мозга напрямую влияет и на наше физическое здоровье. Чем меньше мы «нагружаем» мозг, сосредотачиваем только на рутинной, привычной деятельности, тем быстрее он стареет. Как следствие — угасают когнитивные функции, снижается память, внимание, мышление.
Поэтому важно не насильно заставлять себя решать кроссворды — это однообразно, а менять вид деятельности — учить языки, играть на музыкальных инструментах, вышивать, выпиливать и так далее. Об этом ранее также говорил «Доктору Питеру» и известный ученый Алексей Одинец.
По его словам, если не давать «пищу» мозгу, не заставлять его работать, одной из первых пострадает лимбическая система — одна из самых важных частей мозга. Она в том числе отвечает за автоматические реакции — например, когда надо переступить через препятствие. «Вялость» лимбической системы приводит к тому, что человек начинает часто спотыкаться, и даже падать.