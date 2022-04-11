Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического (верхнего) давления до 140 мм и больше и/или диастолического (нижнего) давления до 90 мм и больше в состоянии покоя.

Такой диагноз ставят, если у пациента высокое давление наблюдается во время двух визитов в медицинское учреждение с интервалом в неделю.

Кроме того, гипертония может быть диагностирована по результатам суточного или домашнего мониторирования артериального давления. При этом пороговые значения артериального давления будут иными

для суточного монитора среднее давление за 24 часа — 130/80 мм,

при домашнем мониторировании — 135/85 мм.

Бывает и вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия — это проявление патологии какого-либо органа или системы органов (например, щитовидной железы, надпочечников, сосудов почек).

Важно и правильно измерять давление. Есть ряд ошибок, которые могут привести к искажению результатов.