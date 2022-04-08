Как говорит врач-кардиолог Екатерина Племянникова, то, как наше сердце будет себя чувствовать, зависит от нашего образа жизни — и наших привычек.

- Еще Аристотель говорил: привычка — вторая натура. Полезные привычки важны как никогда прежде — в наш век гиподинамии, разнообразия и изобилия пищи, колоссального информационного потока, — отмечает врач.

Поэтому так важно прививать себе и своим детям полезные привычки — и отказываться от вредных.

Вот несколько привычек, которые вредят нашему сердцу и заставляют его стареть быстрее.

Курение

- Для сердца и сосудов не имеет значение сколько сигарет вы выкуриваете в день. Имеет значение сам факт: курите или нет. Даже пассивное курение может приводить к раннему развитию атеросклероза в сосудах. Как итог — страдает и «стареет» вся сердечно-сосудистая система, — подчеркивает врач.

Действительно, сигарета — худший враг сердца. Есть исследования, которые свидетельствуют: курение может стать причиной одной из трех смертей от проблем с сердцем. Дело в том, что эта вредная привычка делает кровь более вязкой, повреждает сосуды.