Чем старше человек, тем тяжелее его сердцу справляться со своими задачами. Сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в рейтинге болезней, которые чаще всего становятся причиной смерти. Именно поэтому сердце нужно беречь смолоду.
Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук.
Как говорит врач-кардиолог Екатерина Племянникова, то, как наше сердце будет себя чувствовать, зависит от нашего образа жизни — и наших привычек.
- Еще Аристотель говорил: привычка — вторая натура. Полезные привычки важны как никогда прежде — в наш век гиподинамии, разнообразия и изобилия пищи, колоссального информационного потока, — отмечает врач.
Поэтому так важно прививать себе и своим детям полезные привычки — и отказываться от вредных.
Вот несколько привычек, которые вредят нашему сердцу и заставляют его стареть быстрее.
Курение
- Для сердца и сосудов не имеет значение сколько сигарет вы выкуриваете в день. Имеет значение сам факт: курите или нет. Даже пассивное курение может приводить к раннему развитию атеросклероза в сосудах. Как итог — страдает и «стареет» вся сердечно-сосудистая система, — подчеркивает врач.
Действительно, сигарета — худший враг сердца. Есть исследования, которые свидетельствуют: курение может стать причиной одной из трех смертей от проблем с сердцем. Дело в том, что эта вредная привычка делает кровь более вязкой, повреждает сосуды.
Малоподвижный образ жизни
Спорт, как известно — это жизнь. Умеренные физические нагрузки идут на пользу всему организму и укрепляют сердце. А вот лежание на диване и офисная работа еще никого здоровее не сделали. У человека, который практически не двигается, растет вес, давление и уровень холестерина в крови. Такой стиль жизни изматывает наше сердце.
Чтобы обезопасить себя, необязательно записываться в дорогие фитнес-залы, отмечает Племянникова.
- Ежедневная ходьба в привычном темпе 10 000 шагов позволяет обеспечить долголетие сердца и сосудов, — говорит врач.
Вредная еда
Неправильное питание тоже крайне пагубно влияет на состояние сердца. Привычка не следить за тем, что ты ешь, ускоряет процесс старения.
По словам кардиолога, есть продукты, от которых стоит отказаться для здоровья сердца. А есть еда, которая наоборот пойдет сердцу на пользу. В частности, рыба — ее советуют есть дважды в неделю.
Вредно:
Свинина;
Баранина;
Колбасные изделия;
Молочные продукты из цельного молока;
Сливочное масло;
«Быстрые» углеводы (выпечка, сахар, конфеты);
Сладкие газированные напитки;
Покупные соки.
Полезно:
Фрукты и овощи (нужно есть не менее 400 грамм в день);
Растительные масла;
Рыба;
- Кроме того, важен и режим питания: калорийные продукты следует есть на завтрак и обед, ужин же должен быть за 3-4 часа до сна и некалорийным, — подчеркивает врач.
Нарушение режима сна
Жаворонок вы или сова — неважно: ваше сердце в любом случае будет изнашиваться быстрее, если вы не будете спать достаточно.
Но и переизбыток сна тоже очень вредит.
- Нарушенный режим сна может приводить к нарушению обмена веществ, развитию ожирения, заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Сон необходим также для восстановления нервной системы, — говорит Племянникова.
Недостаточная «проработка» стресса
Стресс действительно может разрушить наше здоровье. Неприятные эмоции могут вызвать спазм сосудов, ужесточить артерии, увеличить частоту сердечных сокращений, спровоцировать аритмию и гипертонию.
Поэтому так важно научиться со стрессом справляться.
- Лучшим способом борьбы со стрессом является хорошее хобби, занятие спортом. Когда тренировка проходит до «первого пота», тогда «сгорают» гормоны стресса и не развивается болезнь, — советует врач.
Привычка откладывать поход ко врачу
Наконец, еще одна пагубная привычка, с которой ваше сердце рискует состариться раньше времени — игнорирование необходимости пойти к врачу.
Чем раньше болезнь диагностируют, тем раньше можно будет начать лечение — и тем лучше будет прогноз. Если же ничего не делать с проблемами, можно довести ситуацию до тяжелых осложнений.
- Если у вас отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в роду есть артериальная гипертензия, инфаркты, инсульты, аритмии, пороки сердца, тромбоэмболии, сахарный диабет), то правильной привычкой будет проходить ежегодное обследование сердца и сосудов, — говорит кардиолог Племянникова.