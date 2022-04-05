Врач назвала и главные правила, как правильно пить препараты для сердечников и гипертоников.

3 секрета приема лекарств

Время приема препаратов — одно и то же изо дня в день

- Не надо ориентироваться на уровень артериального давления или самочувствия, — говорит Анна Кореневич. — Есть пациенты, которые не пьют таблетки от давления, если давление нормально или низкое. Это неправильно. Пить надо постоянно — и в одно и то же время.

Некоторые делают перерывы, чтобы печень отдохнула — это тоже неправильно!

Утром — сердечные таблетки, вечером — статины

- Лекарства принимаются независимо от приема пищи, в основном до завтрака (утренние таблетки) или после ужина в 21.00 — статины, — поясняет кардиолог. — Не надо ждать завтрака или обеда, чтобы принять таблетки, ориентируйтесь только на время.

Забыли про лекарство — пейте сразу

- Если забыли выпить лекарство, не надо волноваться: просто примите его, как только вспомнили, — рекомендует врач-кардиолог.