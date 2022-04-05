Если у вас диагностированы гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность или вы перенесли инфаркт, инсульт, то лечиться вам придется очень долго, а точнее — всю жизнь. Об этом не устают предупреждать кардиологи. Нередко пациенты, почувствовав улучшение, прекращают пить таблетки и не ходят к врачу, но это крайне опасное решение.
- Лечение лекарствами должно идти постоянно. Отменять, заменять на другие и добавлять новые лекарства может только врач, — обращает внимание врач-кардиолог Анна Кореневич. — Посещения врача и обследования, независимо от самочувствия и состояния должны быть регулярными, не менее одного раза в год, а лучше — два или более, в зависимости от самочувствия.
Врач назвала и главные правила, как правильно пить препараты для сердечников и гипертоников.
3 секрета приема лекарств
Время приема препаратов — одно и то же изо дня в день
- Не надо ориентироваться на уровень артериального давления или самочувствия, — говорит Анна Кореневич. — Есть пациенты, которые не пьют таблетки от давления, если давление нормально или низкое. Это неправильно. Пить надо постоянно — и в одно и то же время.
Некоторые делают перерывы, чтобы печень отдохнула — это тоже неправильно!
Утром — сердечные таблетки, вечером — статины
- Лекарства принимаются независимо от приема пищи, в основном до завтрака (утренние таблетки) или после ужина в 21.00 — статины, — поясняет кардиолог. — Не надо ждать завтрака или обеда, чтобы принять таблетки, ориентируйтесь только на время.
Забыли про лекарство — пейте сразу
- Если забыли выпить лекарство, не надо волноваться: просто примите его, как только вспомнили, — рекомендует врач-кардиолог.
Кардиолог обращает внимание на то, что просто ежедневно пить сердечные таблетки или лекарства от гипертонии недостаточно. Надо, посоветовавшись с врачом, уделить внимание и другим методам лечения:
регулярная физическая активность,
отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, переедание),
методы релаксации (аутотренинг, медитация, дыхательная гимнастика),
качество сна имеет важное значение в лечении сердечно-сосудистых проблем (консультация сомнолога при необходимости),
психологическая коррекция с помощью психологов и психотерапевтов — краеугольный камень лечения сердечно-сосудистых проблем, потому что все эти патологические состояния относятся к психосоматическим.
Ранее кардиолог Казаченко назвал полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце. Речь идет об утренней гимнастике и обливании холодной водой, если делать их бездумно и «с фанатизмом». Опасно для сердца и резкое вставание после сна, говорит эксперт. После пробуждения нашему организму нужно немного времени на «перенастройку». При резком подъеме сосуды могут не успеть адекватно отреагировать и равномерно распределить кровь по организму. Как итог — крови может не хватить мозгу, из-за чего он попросту «отключится».