Резкий подъем

- Кто служил, знает, что в армии подняться и одеться нужно за минуту. Но кроме возможной экономии времени ничего положительного в этом нет, — говорит кардиолог Казаченко. — После пробуждения нашему организму нужно немного времени на «перенастройку».

При резком подъеме сосуды могут не успеть адекватно отреагировать и равномерно распределить кровь по организму. Как итог крови может не хватить мозгу, из-за чего он попросту «отключится».

Последствия могут быть очень печальными, признает кардиолог.

- В лучшем случае человек испытает головокружение, а в худшем — потеряет сознание и упадет, причем не обязательно удачно, — говорит эксперт. — Поэтому после пробуждения дайте себе пару минут понежиться, потом присядьте на кровать, потянитесь, и только тогда начинайте свой новый день.

Чтение или просмотр новостей за завтраком

- Чтение новостей чаще всего вызывает у нас негативные эмоции и неминуемо повышают уровень стресса, — предупреждает врач-кардиолог. — Тут самое время вспомнить фразу «все болезни от нервов». И кардиология здесь не исключение. На фоне стресса у человека повышается артериальное давление и пульс. А хронический стресс и вовсе является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтом осознано «взвинчивать» себя и маниакально вчитываться в новости по утрам — точно плохая идея.

Утро без завтрака

- Пропуск завтрака многими воспринимается как один из способов сэкономить время, — рассказывает Александр Казаченко. — Однако такой подход идет рука об руку с риском набора лишних килограммов. А избыточный вес — это еще один мощный фактор риска повышенного давления, синдрома обструктивного апноэ во сне, сахарного диабета, инфарктов и инсультов.

Курение, особенно натощак

- Курение само со себе не слишком полезная привычка (хотя курящие люди и не всегда с этим соглашаются), — считает врач-кардиолог. — Никотин повышает выработку соляной кислоты, необходимой для пищеварения. Если же в этот момент желудок пуст, соляная кислота становится агрессивным фактором, повышающим риски образования язвы, а при худшем раскладе — и онкологического заболевания.