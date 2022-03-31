напиток кофе
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Чрезмерную любовь к кофе мало кто принимает за опасную зависимость. А между тем, кофеголики тоже очень рискуют своим здоровьем, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Нурия Дианова
Нурия Дианова
Медицина

Врач-гастроэнтеролог, диетолог

По ее словам, если потерять контроль и начать пить по 8-10 чашек бодрящего напитка в день, то нервная система серьезно пострадает: у человека нарушится восприимчивость, упадет работоспособность и начнется бессонница. Кроме того, у мужчин от переизбытка кофе может пострадать эрекция.

Но и это не самое страшное: при большом количестве выпитого кофе сердце работает на износ, появляется изжога на фоне усиления секреции желудочного сока.

- А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода, — отмечает Дианова в беседе с изданием Ura.ru.

Другие признаки, что вы перебрали с кофе:

  • Учащенное мочеиспускание;

  • Диарея;

  • Повышенная тревожность;

  • Учащенный пульс;

  • Головная боль.

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Как отмечает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, кофейную зависимость победить возможно. На это может уйти порядка трех недель.

Привыкнуть к кофе можно достаточно быстро — человеческий организм через некоторое время уже не может обойтись без «допинга». И при попытке отказа хотя бы на день начинается мандраж. Впрочем, если все-таки продержаться 21 день, привычка отпадет.

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Почему кофе — это не всегда плохо

Впрочем, у кофе есть множество полезных свойств:

Так что главное помнить: все хорошо в меру. Если пить кофе в адекватных количествах и помнить о паре простых правил, напиток принесет организму пользу и не навредит здоровью.

А еще полезно знать, с какими продуктами кофе лучше не смешивать. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова