Чрезмерную любовь к кофе мало кто принимает за опасную зависимость. А между тем, кофеголики тоже очень рискуют своим здоровьем, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог
По ее словам, если потерять контроль и начать пить по 8-10 чашек бодрящего напитка в день, то нервная система серьезно пострадает: у человека нарушится восприимчивость, упадет работоспособность и начнется бессонница. Кроме того, у мужчин от переизбытка кофе может пострадать эрекция.
Но и это не самое страшное: при большом количестве выпитого кофе сердце работает на износ, появляется изжога на фоне усиления секреции желудочного сока.
- А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода, — отмечает Дианова в беседе с изданием
Другие признаки, что вы перебрали с кофе:
Учащенное мочеиспускание;
Диарея;
Повышенная тревожность;
Учащенный пульс;
Головная боль.
Как отмечает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, кофейную зависимость победить возможно. На это может уйти порядка трех недель.
Привыкнуть к кофе можно достаточно быстро — человеческий организм через некоторое время уже не может обойтись без «допинга». И при попытке отказа хотя бы на день начинается мандраж. Впрочем, если все-таки продержаться 21 день, привычка отпадет.
Почему кофе — это не всегда плохо
Впрочем, у кофе есть множество полезных свойств:
В кофе есть хлорогеновая кислота, которая обладает противораковыми свойствами. Она же, кстати, мешает производству жировых клеток;
Кофе защищает сердце и сосуды благодаря полифенолам в составе;
Три чашки кофе в день позволяют снизить риск преждевременной смерти;
Кофе защищает от болезней печени;
Кофе помогает похудеть и сжечь лишний жир на животе.
Так что главное помнить: все хорошо в меру. Если пить кофе в адекватных количествах и помнить о паре простых правил, напиток принесет организму пользу и не навредит здоровью.
А еще полезно знать, с какими продуктами кофе лучше не смешивать. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.