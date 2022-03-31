По ее словам, если потерять контроль и начать пить по 8-10 чашек бодрящего напитка в день, то нервная система серьезно пострадает: у человека нарушится восприимчивость, упадет работоспособность и начнется бессонница. Кроме того, у мужчин от переизбытка кофе может пострадать эрекция.

Но и это не самое страшное: при большом количестве выпитого кофе сердце работает на износ, появляется изжога на фоне усиления секреции желудочного сока.