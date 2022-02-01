Подскочило давление из-за духоты или стресса — постараться снизить цифры на тонометре и нормализовать давление можно, не прибегая сразу к медикаментозным средствам.
Ученые итальянского университета Л'Акуила
В исследовании приняли участие две группы гипертоников. Одна из них пила черный чай два раза в день, другая — напиток-плацебо. Эксперимент продлился 8 дней. Показатели артериального давления измерялись до употребления напитков и через 1, 2, 3 и 4 часа после — натощак и после употребления жирных продуктов.
Исследователи заметили, что в группе гипертоников, пьющих чай, по сравнению с группой плацебо, индекс жесткости сосудов уменьшился. Он считается удобным и неинвазивным методом измерения. Оценка жесткости сосудов позволяет диагностировать поражение артерий на доклинической стадии, выявить группы людей с высоким сердечно-сосудистым риском.
Крайне важно, что черный чай снижал и систолическое, и диастолическое кровяное давление — на 3,2 и 2,6 мм рт. ст. соответственно, говорится в сообщении ученых. Кроме того, черный чай предотвращал повышение давления после употребления жирной пищи. Наибольший эффект выпитого черного чая проявляется в течение часа, также делают выводы ученые.
- Наши результаты показывают, что регулярное употребление черного чая может иметь значение для защиты сердечно-сосудистой системы, — говорится в заключении исследователей.
Ученые обращают внимание, что у разных людей разные показатели артериального давления могут считаться нормой. Это может определить врач.
Давление — не норма
- Гипертония — это когда регистрируется повышение клинического (в медкабинете) артериального давления выше 140 и 90 мм рт. ст. на повторных визитах к врачу, либо на основании суточного мониторирования артериального давления (среднее за 24 часа ≥130 мм и/или ≥80 мм рт. ст.), — поясняет врач-кардиолог Татьяна Бродовская.
Есть ряд ошибок при измерении давления, которые могут влиять на его результат и как следствие — оказывать влияние на тактику лечения.
Неверное положение тела, руки и манжеты тонометра,
недостаточное давление в манжете,
курение до измерения давления,
холод в помещении,
физические нагрузки
и даже скрещенные ноги. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии2