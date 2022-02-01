Подскочило давление из-за духоты или стресса — постараться снизить цифры на тонометре и нормализовать давление можно, не прибегая сразу к медикаментозным средствам.

Ученые итальянского университета Л'Акуила выяснили, что есть напиток, который помогает «расслабить» сосуды и понизить давление, пишет Express.