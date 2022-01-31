Чтобы хорошо себя чувствовать, не страдать от головной боли, перепадов настроения, быть работоспособным, нужно хорошо высыпаться. Когда мы ложимся в кровать в то время, в которое организму удобнее всего (между 22 и 23 часами), то мы заводим свои «гормональные часы». В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Важно не только спать по 7-8 часов, но и ложиться в одно и то же время, выяснили ученые из Мичиганского университета. Они провели исследование , после которого пришли к выводу: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще страдают от депрессии и других проблем с психикой.