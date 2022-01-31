Фото №1 - Ученые назвали привычку, которая сказывается на психике хуже, чем недосып
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Чтобы хорошо себя чувствовать, не страдать от головной боли, перепадов настроения, быть работоспособным, нужно хорошо высыпаться. Когда мы ложимся в кровать в то время, в которое организму удобнее всего (между 22 и 23 часами), то мы заводим свои «гормональные часы». В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Важно не только спать по 7-8 часов, но и ложиться в одно и то же время, выяснили ученые из Мичиганского университета. Они провели исследование, после которого пришли к выводу: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще страдают от депрессии и других проблем с психикой.

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Во время эксперимента ученые в течение 100 дней анализировали режимы сна более 2000 врачей-стажеров. Смарт-устройство на запястье каждого испытуемого отслеживало время сна и другую активность как до, так и после начала стажировки. Ученые учитывали, когда человек ложился, сколько спал, насколько его сон был глубоким, когда он просыпался и какое настроение у него было на следующий день.

Участники исследования также записывали свое настроение с помощью приложения и каждые три месяца проходили оценку состояния здоровья. Затем ученые сравнили результаты «до» и «после» стажировки. Выяснилось, что нерегулярное время сна и бодрствования в разы увеличивает риск развития депрессии и может быть опаснее, чем недосып.

Взаимосвязь между проблемами с психикой и сбитым режимом дня была отмечена и в исследованиях прошлых лет. От этого страдают люди из разных стран. Так, согласно опросам, 57% жителей США старше 40 лет долго засыпают и тяжело просыпаются, а 46% на следующий день чувствуют себя уставшими и подавленными.

Еще немного статистики

В некоторых странах в последние годы аналитики фиксируют высокий уровень депрессии. В Швеции 46% опрошенных заявили, что испытывали проблемы с психическим здоровьем в течение последних 12 месяцев. На депрессию жаловался каждый пятый опрошенный в США, Бразилии и России. 

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От того, сколько мы спим может зависеть и способность нашего организма противостоять различным инфекциям. Люди, которые постоянно недосыпали, чаще и дольше болели ОРВИ.

Ученые из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге в течение 14 дней наблюдали, сколько времени в постели проводят взрослые в возрасте от от 21 до 55 лет. Затем испытуемых исследования подвергали воздействию риновируса и наблюдали за симптомами простуды.

Оказалось, что участники, которые спали меньше семи часов в сутки, почти в три раза чаще заболевали ОРВИ, чем те, кто в среднем спал восемь часов. Также те, кто спали дольше и соблюдал режим, выздоравливали гораздо быстрее тех, кто хотя бы иногда не высыпался.

Софья Хромова