Чтобы день задался, первое, и, пожалуй, самое важное, что вы должны сделать — это вовремя лечь спать. Таким образом вы заведете свои «гормональные часы», которые отвечают за самочувствие, работоспособность, настроение. Ведь в человеческом организме все взаимосвязано. В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
Идеальный вариант — если вы выработаете привычку ложиться спать до полуночи, будете вставать в одно и то же время, а также спать не меньше 7-8 часов каждый день. Организм будет высыпаться, что очень важно для правильной работы всех систем, говорят эксперты Роспотребнадзора.
Эксперты
Вы улучшите свои когнитивные способности
По данным исследователей Гарвардской медицинской школы, сны помогают вспомнить и структурировать недавно полученную информацию. Они также могут способствовать улучшению памяти и повышать производительность. Когда вы что-то учите, а после ложитесь спать, то информация усваивается в десять раз лучше, чем если бы вы отказались от сна.
Вы защитите себя от деменции
Исследователи из Технологического университета в Мельбурне изучали связь между фазой быстрого сна и деменцией. Фаза быстрого сна — период, когда снятся сны. Ученые установили, что у пожилых людей, которые проводили только 17% своего сна в фазе быстрого сна (REM-фаза), развивалась деменция. У тех же, кто находился в REM-фазе в течение 20% своего сна, риск развития деменции был намного ниже.Чтобы фазы сна не нарушались, необходимо ложиться спать до полуночи и просыпаться не позже 8 утра.
Важно: риск деменции увеличивается, когда фаза быстрого сна недостаточно продолжительна.
Вы поможете своей психике
Нам важно переживать эмоции, освобождаться от того, что испытываем за день. И в этом могут помочь сновидения. Хотя происшествия в снах нереальны, сопровождающие их эмоции — самые настоящие. Сны могут помочь пережить определенные чувства. Согласно Scientific American, во время сна мы пытаемся отфильтровать эмоции из опыта, создавая воспоминания о них. Таким образом эмоция переживается, организм успокаивается.
Вы усовершенствуете свои практические навыки
Это особенно верно в отношении осознанных сновидений, когда спящий осознает тот факт, что спит.
Стивен Лаберж в своей книге «Изучение мира осознанных сновидений» приводит пример хирурга, который практиковал свои навыки во сне. В конце концов он смог выполнять многие операции намного быстрее, чем среднестатистический врач. В осознанном сне можно улучшить практические навыки, поскольку пережитый опыт переносится из памяти в реальное время.
Вы станете смелее
Удивительно, но здоровый и крепкий сон помогает преодолевать страхи. Возможно, вы боитесь высоты. Однако это не мешает вам спрыгнуть во сне с самолета. В осознанном сне вы находитесь в безопасности, можете замедлить время, контролировать падение и мягко приземлиться.
Люди, которые испытали это, рассказывали, что чувствуют себя намного лучше в реальном мире и что страх высоты значительно уменьшился. Об этом писал психиатр Дж. Тимоти Грин в своей статье «Осознанные сновидения и посттравматическое стрессовое расстройство». Если мы положительно отреагируем на наихудший сценарий, в нашем подсознании будут созданы новые нейронные связи. Это помогает навсегда преодолеть страхи.
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