Что происходит с организмом, когда вы начинаете высыпаться каждую ночь

Чтобы день задался, первое, и, пожалуй, самое важное, что вы должны сделать, — это вовремя лечь спать. Таким образом вы заведете свои «гормональные часы» , которые отвечают за самочувствие, работоспособность, настроение. Ведь в человеческом организме все взаимосвязано. В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Идеальный вариант — если вы выработаете привычку ложиться спать до полуночи, будете вставать в одно и то же время, а также спать не меньше 7–8 часов каждый день. Организм будет высыпаться, что очень важно для правильной работы всех систем, говорят эксперты Роспотребнадзора.

Эксперты рассказали , какие изменения вас ждут, если вы наладите режим дня.

Вы улучшите свои когнитивные способности